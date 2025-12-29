Sigourney Weaver revela que se enfrentó a James Cameron en el rodaje de una de sus mejores películas: "Si le gritas a un actor, nos gritas a todos"

Sigourney Weaver y James Cameron forman una de las duplas más icónicas del cine de ciencia ficción, pero su relación profesional no siempre fue sencilla. Durante el rodaje de 'Aliens: El regreso' en 1986, la segunda colaboración entre ambos, el director daba sus siguientes pasos dentro de una franquicia que empezaba a consolidarse, mientras que Weaver regresaba a un personaje que había marcado su carrera: Ellen Ripley.

Aquel rodaje fue exigente, físico y tenso, y no solo por la ambición técnica de la película, sino también por el carácter de Cameron, que empezaba a forjar su fama de cineasta obsesivo y duro en el set. Décadas después, la actriz ha recordado cómo llegó a tener que enfrentarse al director en un momento clave de aquel rodaje, un episodio que sirve para entender no solo cómo se construyó 'Aliens', sino también cómo ha evolucionado Cameron con el paso del tiempo.

Ciencia ficción y alienígenas

Durante una entrevista reciente con The New York Times, Weaver recordó el momento en el que decidió plantarse ante Cameron para defender a una compañera que estaba teniendo problemas con ciertos accesorios del rodaje. "Me acerqué a él y le dije: ¿Sabes? Cuando le gritas a un actor, nos gritas a todos, así que entiende que lo que estaba haciendo era realmente difícil. Quizás podrías rodar otra cosa mientras se acostumbra a hacer esto como tú quieres".

Según Weaver, el director tomó nota de aquella conversación y acabó suavizando su actitud. "Es un buen tipo. De verdad creo que Jim se ha ablandado", afirmó la actriz, subrayando que, aunque el rodaje fue duro, Cameron supo escucharla. También recordó una cena posterior al final de la producción que le permitió ver otra faceta del cineasta: "No había sido así dirigiendo. Era divertidísimo e ingenioso. Entiendo por qué ese tipo no pudo salir durante Aliens, porque fue un rodaje difícil, sobre todo para él. Digamos que me alegro de no haber rodado Abyss con él”.

Y esa mención a 'Abyss' no es casual. El thriller de ciencia ficción de 1989 es conocido por las extremas condiciones de su rodaje, que llevaron al límite tanto al reparto como al equipo técnico. Según diversos testimonios, la tensión fue constante, con problemas de salud y seguridad derivados después de largas jornadas de rodaje bajo el agua y una presión extrema por parte de la dirección.

Sin embargo, a pesar de todo, el paso del tiempo parece haber transformado a Cameron y su forma de trabajar. Weaver no solo volvió a colaborar con él en la saga 'Avatar', sino que ha participado en todas sus entregas hasta la fecha. Y el propio Cameron lo ha resumido con ironía: "Marinar, quizás, sea un buen término, ¿verdad? No es que estuviera gritando todo el día. Pero sí lo hacía de vez en cuando. Todos tienen derecho a un mal día. Si no estás haciendo tu trabajo, entonces apártate de mi camino".

