Stellan Skarsgård asegura que su hijo de 13 años sufre acoso escolar al grito de "nepo baby". "No tiene amigos en el colegio, se siente aislado"

No hace falta decir que el acoso escolar es una de las grandes lacras de la sociedad moderna, y que en la era de la hiperconectividad, las redes sociales y la incapacidad de desconexión, es aún más duro y peligroso que cuando todo se quedaba en el patio del colegio hasta el día siguiente; pero uno de los aspectos más terribles del bullying es que puede llegar desde los ángulos más inesperados, y el hijo de Stellan Skarsgård es buena muestra de ello.

De crueldad, ignorancia y nepotismo

Durante una entrevista promocional de 'Sentimental Value', que ha protagonizado bajo las órdenes del director Joachim Trier, el actor sueco ha explicado que su hijo Jolbjörn, de 13 años, sufre acoso por parte de otros "niños crueles" al grito de "nepo baby" por el simple y llano motivo de que su padre sea actor. Así lo ha explicado en su conversación con Vulture.

“Mi hijo de 13 años, Kolbjörn, el más pequeño, sufre por eso. Cuando sus amigos en el colegio le llaman nepo baby, se pone muy triste. No tiene amigos en el colegio. Se siente aislado. Niños crueles —o crueles e ignorantes. Pero es algo completamente absurdo. Porque nadie te contrataría, al menos no para algo bueno, si no eres lo suficientemente bueno”.

Más allá de mostrar toda mi empatía con Kolbjörn —los que hemos pasado por ahí sabemos de qué va la cosa—, no puedo evitar extraer de las palabras de Skarsgård una de las ideas erróneas más extendidas respecto al nepotismo: la ventaja no radica en que se otorguen trabajos y, en el caso de los actores, papeles a dedo, sino en la capacidad de poder adelantar por la derecha a muchos otros candidatos para que tu currículum se sitúe en lo alto de una pila interminable de documentos.

Como era de esperar, muchos otros intérpretes —curiosamente nepo babies— se han manifestado en contra del uso del término "nepo baby" y sus connotaciones negativas, incluyendo a una Jennifer Aniston, hija de la estrella de la longeva 'Days of Our Lives' John Aniston, que defendió la idea de que esto va más allá del show business en el podcast Amchair Expert.

“Quiero decir, mira todos los despachos de abogados. Blanky Blank Blanky y Blanky Blank. Bueno, ¿no es eso una versión de ‘de tal palo, tal astilla’? Es todo cosa de familia. Así que, tal vez entres por la puerta porque eres hijo de fulano, pero si no vales, ¿sabes qué? No vas a seguir adelante”.

No obstante, una de las mayores detractoras del concepto ha sido Jamie Lee Curtis, hija de dos leyendas de la talla de Tony Curtis y Janet Leigh, que publicó en Instagram un post acompañado de un texto tan contundente como este:

“He sido actriz profesional desde los 19 años, así que eso me convierte en una OG Nepo Baby. Nunca he entendido, ni lo haré, qué cualidades me hicieron ser contratada aquel día, pero desde mis dos primeras líneas en Quincy como actriz en contrato en Universal Studios hasta este último año creativo y espectacular, 44 años después, no hay un solo día en mi vida profesional que pase sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine. La conversación actual sobre los nepo babies está diseñada únicamente para intentar disminuir, denigrar y hacer daño”.

Como decía, que Jamie Lee Curtis pudiese llegar a recitar sus "dos primeras líneas en Quincy" en lugar de una intérprete desconocida, independientemente de su talento, tiene una clara relación con su estatus familiar. No obstante, esto no excusa que un puñado de energúmenos hagan sufrir a un chaval de 13 años por tener un apellido conocido.

