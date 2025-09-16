Sylvester Stallone se negó a permitir que un actor, fallecido hace 22 años, fuera reemplazado en una saga clásica de acción

Richard Crenna fue un actor muy versátil. Su carrera abarcó desde la comedia televisiva con 'The Real McCoys' hasta películas bélicas y thrillers como 'Cuchillos en la oscuridad'. Sin embargo, uno de sus papeles más icónicos sigue siendo el del coronel Sam Trautman, el que fue mentor de John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, en la legendaria saga de acción. Su presencia fue un emblema en la franquicia, y su legado continúa influyendo en cómo se recuerda a Rambo hoy. Y esto es algo que Sylvester Stallone tuvo claro cuando falleció Crenna en 2003.

Un adiós al coronel

Al principio, se barajó a varios actores para los papeles principales de la primera película, incluyendo a Kirk Douglas. Douglas abandonó el proyecto debido a desacuerdos sobre el guion, y al final fue Crenna quien acabó aceptando el papel. Interpretó al coronel en las tres primeras películas de la franquicia, pero cuando la saga regresó a los cines años después, en 2008, con 'John Rambo (Rambo 4)', el personaje no apareció, y es algo que nunca se llegó a explicar de forma explícita.

Aunque aparece brevemente en flashbacks, la película no termina de dar detalles sobre su desaparición, pero tiene su explicación. Como Richard Crenna falleció en 2003, cinco años antes del estreno, el personaje desapareció con él. De hecho, según se detalla en Esquire, el propio Stallone confirmó que "El personaje murió con Crenna en 2003".

Cuando le sugirieron ofrecerle el papel a James Brolin, este lo rechazó rotundamente. Brolin pudo haber interpretado a otro personaje llamado Ed Bumgardener, que apareció en un primer borrador del guion de 'Rambo 4' en sustitución de Trautman. Bumgardener, un misterioso funcionario del gobierno, debía advertir a Rambo sobre los riesgos políticos de una misión en Birmania antes de ayudarle a organizar un rescate, pero al final se eliminó esta parte, aunque un fragmento de su diálogo se usó para el líder mercenario Lewis.

Stallone también pensó incluir una escena en la que Rambo visitara la tumba de Trautman, pero nunca se llegó a rodar. Para Stallone, Crenna y Trautman eran inseparables, y por eso el icónico personaje no volvió a aparecer. De esta manera, se mantuvo intacta la relación simbólica entre ambos personajes, respetando el legado de Trautman dentro de la saga.

