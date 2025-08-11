Sylvester Stallone ya tiene sustituto como John Rambo, pero el elegido para el regreso de este mítico personaje no es el que todos esperábamos

Era cuestión de tiempo que otro actor diese vida a John Rambo, el emblemático personaje que Sylvester Stallone inmortalizó en la gran pantalla a lo largo de cinco películas. Él mismo había dado su bendición a que Ryan Gosling fuese su sustituto, pero el elegido finalmente ha sido otro: Noah Centineo

Centineo es un actor que saltó a la fama de la mano de Netflix, pues participó en títulos muy populares como 'A todos los chicos de los que me enamoré' o 'La cita perfecta'. Ya lejos de la plataforma, su papel más destacado fue el de Atom Smasher en 'Black Adam', una película que no estuvo a la altura de las expectativas que Warner tenía en ella.

Aquí se encargará de dar vida a una versión joven del personaje, ya que Deadline aclara que el proyecto que apunta a quedar en manos de Lionsgate es una precuela de 'Acorralado' que contará los orígenes de John Rambo y su experiencia durante la Guerra de Vietnam.

Por ahora, Stallone no está implicado de forma alguna en el proyecto, pero era consciente de su existencia. Eso sí, ha sido recientemente cuando le han informado de la elección de Centineo y seguro que no soy el único que está deseando saber su opinión al respecto.

Un director que hace tener fe

En mi caso, lo que más me motiva del proyecto es que detrás de las cámaras va a estar Jalmari Helander, quien hace bien poco firmó la notable 'Sisu'. Esperemos que tenga libertad para moverse a gusto, pues ha demostrado que tiene talento suficiente para llevar un proyecto así a buen puerto. El plan es que el rodaje tenga lugar en Tailandia a lo largo de 2026, así que tampoco tardaremos mucho en comprobarlo.

Por último, el argumento de la película es todavía un secreto guardado a buen recaudo, pero sí se sabe ya que el guion está firmado por el dúo formado por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, el cual ya estuvo detrás tanto de 'The Mauritanian' como de 'Black Adam'.

