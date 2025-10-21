Uno de los personajes más queridos de 'Stranger Things' no volverá en la temporada 5, y sus creadores lo dejan claro. "Está totalmente enterrado"

A pesar de que Joseph Quinn lleva haciendo ruido una buena temporada, participando en producciones como la divertidísima 'Overlord' de Julius Avery o la notable adaptación de 'Los miserables' de Tom Shankland para BBC One, fue su participación en la también catódica 'Stranger Things' la que le catapultó hasta la primera línea de Hollywood y le dejó sin páginas en su cada vez más apretada agenda.

Sin noticias de Eddie

Desde entonces, el actor ha participado en producciones de la talla de 'Gladiator II', 'Warfare: Tiempo de guerra', la más actual 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' y, por encima de ellas, en una 'Un lugar tranquilo: Día 1' cuyo peso cargó sobre sus hombros —repartido, eso sí, con Lupita Nyong'o—. Por desgracia, los fans del británico se van a quedar con las ganas de verle de nuevo en el show de Netflix.

Según ha explicado en una entrevista con Empire Matt Duffer, mitad del dúo de hermanos responsables de la serie, el entrañable Eddie no regresará con sus greñas y su encanto natural en la quinta y última temporada de 'Stranger Things' después de marcarse el solo de guitarra mas épico que se haya visto en la Gran N del streaming y de sacrificarse para ayudar a sus colegas distrayendo a Vecna y sus criaturas en el Upside Down.

El coshowrunner ha pulverizado de este modo la esperanza del fandom:

"¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto. Joe está tan ocupado que todo el mundo debería saber que no va a volver. ¡Ha rodado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios iba a tener tiempo de venir a grabar Stranger Things? No, por desgracia, descanse en paz. Está completamente bajo tierra".

Con o sin Joseph Quinn, 'Stranger Things' comenzará su recta final el próximo 26 de noviembre, cuando Netflix pondrá a nuestra disposición el primer volumen de los 3 que darán forma a uno de los cierres más esperados de la televisión reciente.

