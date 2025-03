"Voy a tener un colapso mental". Robert Pattinson tuvo que enfrentarse al mayor de sus problemas en un rodaje con Jennifer Lawrence

Todos los actores tienen sus limitaciones. Unos se niegan a hacer escenas de riesgo, otros no pueden cantar, algunos son incapaces de encontrar el más mínimo interés en sus papeles. Y otros, como Robert Pattinson, simplemente no pueden bailar si no le explican cómo hacerlo. Y ahora, en un rodaje, el actor de 'Crepúsculo' y 'Mickey 17' se ha enfrentado al peor de sus miedos.

No me gusta bailar, no es delito, no sale en el código penal

Pattinson tiene pendiente de estreno este año 'Die, my love', donde compartirá protagonismo con Jennifer Lawrence y que viene producida por Martin Scorsese y dirigida por Lynne Ramsay ('En realidad, nunca estuviste aquí'). Y en esa película tuvo una escena de baile que rogó que quitaran el del guion sin conseguirlo, tal y como le ha contado a GQ. Sí, puedes notar su sufrimiento a través de la anécdota.

Hice esta película con Lynne Ramsay, y ella es muy buena bailarina. Y Jennifer Lawrence también. Para ellas es muy fácil, dicen "Simplemente baila, la música está sonando, ponte a bailar". Pero yo les contestaba, "Voy a tener un colapso mental cuando esto pase. Necesitamos coreografiarlo o cortarlo". Y ellas seguían, "No, simplemente baila, deja de ser tan raro". Llegó el día y estaba sudando tanto que el interior de mis pantalones estaban mojados con sudor.

En la película formará parte de una pareja que tiene que hacer frente a una infidelidad, y, efectivamente, no es un papel sencillo, tal y como le gusta al actor: "Siempre quiero hacer los papeles más complicados. Pero lo que quiero ver como un miembro del público siempre son historias de amor. Me encantan las comedias románticas. Pero es curioso, todo el mundo tiene miedo de hacerlas porque es muy complicado. Es complicado tener un concepto que se sienta... No sé, porque literalmente tienes a personas mandándote mensajes en Tinder". ¿Se viene un 'Cualquiera menos tú' a lo Pattinson?

