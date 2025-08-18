HOY SE HABLA DE

'Fallout' pone rumbo a New Vegas en las primeras imágenes de la temporada 2. La serie postapocalíptica de Prime Video regresa antes de lo esperado

La segunda temporada de la adaptación del videojuego aterrizará el próximo diciembre

Fallouts2flimage1 3000
2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6569 publicaciones de Albertini

Que a estas alturas tengamos que destacar lo que hasta hace unos años era algo habitual tiene casi delito. Pero cada vez es más raro que tengamos cita anual con una serie "de alto nivel" así que sorprende que apenas queden unos meses para que regrese 'Fallout' con su temporada 2 poco más de año y medio después del final de la temporada 1 a mediados de 2024.

Amazon Prime Video ha señalado diciembre de 2025 como el mes de estreno de esta nueva temporada de la aclamada serie postapocalíptica. Y junto al anuncio, la plataforma ha desvelado las primeras imágenes de estos nuevos episodios, que nos llevarán rumbo a New Vegas.

"No hay color". Walton Goggins asegura que la temporada 2 de 'Fallout' supera con creces lo visto hasta ahora
En Espinof
"No hay color". Walton Goggins asegura que la temporada 2 de 'Fallout' supera con creces lo visto hasta ahora

Esta nueva temporada arrancará justo a continuación del final de la temporada 1. Si bien no hay detalles de trama todavía, desde Amazon destacan que nos iremos de viaje por las tierras baldías de Mojave hacia la ciudad postapocalíptica de la mentada New Vegas.

Lo que pasa en New Vegas...

Fallouts2flimage7 3000

Basada en la saga del videojuego homónimo de Bethesda, 'Fallout' nos lleva a un mundo donde no queda casi nada que tener doscientos años después de apocalipsis, cuando los supervivientes adinerados son forzados a salir al mundo exterior sin estar preparados para lo que les esperaba.

Fallouts2flimage3 3000

Ella Purnell encabeza el reparto de la serie junto a Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner, entre otros.

Fallouts2flimage5 3000

La serie está creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner que ejercen de showrunners bajo el amparo de los productores Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Fallouts2flimage2 3000
Fallouts2flimage6 3000
Fallouts2flimage4 3000

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2024

En Espinof | Las mejores series de 2025

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios