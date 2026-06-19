Meses después de fracasar en taquilla después de que su predecesora fuera un exitazo, se estrena en Prime Video una inmensa película post-apocalíptica

Existen casos donde parece de cajón que va a haber una secuela. No porque la historia lo demande, aunque se deje suficiente espacio para establecerla, sino porque termina conectando con el público de una manera que parece que demandan más. Pero a veces se calcula mal este deseo y salen cosas como ‘Greenland 2’ (’Greenland 2: Migration’).

Migrando a un nuevo hogar

La secuela del éxito sorpresa del cine de acción post-apocalíptico que protagoniza Gerard Butler no consiguió arrastrar la misma cantidad de público, lo que unido a sus superiores gastos la volvieron un fracaso en su estreno. Ahora espera resarcirse en streaming a través de Amazon Prime Video, intentando replicar el éxito que ya tuvo su predecesora.

Mantenidos a salvo en un refugio durante cinco años tras sobrevivir a la caída del cometa que arrasó casi todo el mundo, Jeff Garrity y su familia empiezan a acusar la rutina de encierro y arriesgadas salidas para conseguir provisiones. Las circunstancias les obligarán a buscar un nuevo comienzo encontrando un nuevo búnker en el que resguardarse a lo largo de Europa.

Para armar este nuevo blockbuster de ciencia ficción catastrófica, con más dosis de acción gigante e inmensa en forma de efectos especiales de ordenador, regresa a la dirección un Ric Roman Waugh que se estaba vanagloriando de ser el socio más fiable de Butler. Aquí apuesta por más riesgo distópico mientras intenta sostener el componente familiar que proporcionaba mínima emoción a la primera ‘Greenland’.

Sin embargo, todo parece muy de usar y tirar, más incluso que en una anterior que lograba funcionar con cierta efectividad en su batería de clichés. Aquí intenta explorar territorio nuevo y plasmar más conflictos internos en la familia, pero nada consigue hacer click en ningún momento y se vuelve todo más ruidoso.

Apenas se ve a un Butler intentando aplicar ese carisma rudo que tan bien le había funcionado para mantener sus blockbusters de escala moderada en un nivel tan burdo como efectivo. 44 millones de dólares en taquilla, menos que la primera que jugó incluso con el handicap de una pandemia, muestran que se ha quedado a medias en todo.

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