La película de ciencia ficción número 1 en 30 países. Dos meses después de estrenarse en cines, este thriller arrasa en Prime Video

Que una película fracase en cines no es necesariamente el final del camino para la misma, ya que su recorrido en plataformas de streaming es cada vez más relevante. Ahora tenemos un buen ejemplo en Amazon, ya que 'Sin piedad' fracasó en salas cuando se estrenó hace apenas dos meses, pero actualmente ya es número 1 de Prime Video en 30 países.

'Sin piedad' nos lleva hasta el año 2029 para contarnos la historia de Chris Raven, un agente de policía que ha sido detenido por ser el principal sospechoso del asesinato de su esposa. Para librarse de una ejecución a priori inevitable tendrá que demostrar ante una jueza de inteligencia artificial que las probabilidades de que él sea el culpable son inferior al 92%, dándose la particularidad de que Chris fue un gran defensor de implantar este modelo de justicia.

Amazon MGM Studios goza ahora de un gran triunfo en salas con 'Proyecto Salvación', pero antes sufrió un par de fracasos en salas, siendo 'Sin piedad' el primero de ellos. Hecha con un presupuesto de 60 millones de dólares, a priori parecía una apuesta segura, pues Chris Pratt ya había dado una gran alegría a Amazon son 'La guerra del mañana'. Sin embargo, las cosas se torcieron.

Algo empezó a oler mal cuando el estreno de 'Sin piedad' se retrasó de de agosto de 2025 a enero de 2026, pero siempre podía ser que Amazon creía que ahí la competencia iba a ser menor. Y su primera semana se marcó una importante victoria al llegar al número 1 en Estados Unidos, siendo además la primera película que destronaba a 'Avatar: Fuego y Ceniza', pero el problema fue que lo hizo con datos muy flojos.

De hecho, el recorrido comercial de 'Sin piedad' en Estados Unidos se cerró con unos pobres 24 millones de dólares, sumando otros 30 en el resto del mundo. No hay que ser un genio para tener claro que 54 de ingresos frente a 60 millones de coste -sin sumar ahí lo que Amazon gastase en marketing- son un mal dato, pero parece que en streaming le está yendo mejor.

La hora de la verdad: ¿merece la pena 'Sin piedad'?

Si echáis un ojo a la prensa especializada, la respuesta a si merece la epna es un rotundo no, pues un 25% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes nunca puede ser un buen dato. Y entre el público tampoco ha gustado demasiado, pues ese 2,46 sobre 5 en Letterboxd no deja de ser un suspenso alto...

Con todo, lo mejor siempre será verla por uno mismo y sacar tus propias conclusiones, que fue precisamente lo que hice yo. Y tampoco puedo decir que me llevase una sorpresa agradable, pues es cierto que el arranque tiene su gancho y logra mantener cierto interés según avanzan las pesquisas del protagonista -aunque es imposible no pensar en lo desaprovechada que está Rebecca Ferguson en un papel que tampoco daba más de sí-, pero todo se hunde en su tramo final.

Ahí entra en escena el factor de que crear un punto de partida llamativo es mucho menos difícil que hacer luego algo interesante con ello, sobre todo cuando toca dar respuestas. Aquí además sucede algo curioso, pues acaba siendo monótono y al mismo tiempo sobrecargado. Hasta entonces todo había sido bastante contenido, pero cuando la cosa se desmadra, Timur Bekmambetov no sabe muy bien qué hacer para que todo fluya y encaje de forma satisfactoria.

¿Es entonces 'Sin piedad' una pérdida de tiempo? Para nada creo que sea tan mala, pero sí que como película es poquita cosa y como entretenimiento va perdiendo fuerza según queda claro que no va a hacer nada especialmente original con lo que propone. Para ver y olvidarte de ello al segundo.

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