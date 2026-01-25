Esta película de Disney logró un hito que ninguna otra podrá lograr, y hacerse de ella es como conseguir el Santo Grial del cine

Los objetos de colección en el cine son muy preciados entre los amantes del séptimo arte, y no es para menos, porque piezas únicas, raras o incluso de la misma utilería utilizada en los sets de grabación se han vuelto el tesoro de muchos fans, sin embargo, en el caso de una cinta animada de Pixar, algo tan común como una cinta se ha convertido en el tesoro que pocos pueden presumir tener.

En junio de 2006, 'Cars', la película de Pixar sobre un mundo de vehículos parlantes, se estrenó en cines y se ganó un hueco en el corazón de millones de fans de la animación por todo el planeta. Con ese aire nostálgico por la Ruta 66 que también conecta con la visión de Disney por historias sencillas y emotivas, esta película no fue la más laureada de Pixar, pero sí un éxito de taquilla y merchandising que impulsó la franquicia durante años.

Lo que hace verdaderamente especial a 'Cars' desde el punto de vista del coleccionismo no es tanto su impacto cultural como su "pasaporte" a un momento concreto de la historia del entretenimiento doméstico: fue una de las últimas películas de Disney jamás publicadas en formato VHS y al mismo tiempo la primera de Pixar que se lanzó en Blu-ray, casi en el mismo año.

Cuando el VHS estaba muriendo y el Blu-ray acababa de nacer

Aquello que hizo que ese solapamiento raro de tecnologías con el vídeo analógico al final de su vida comercial y la llegada del Blu-ray como nuevo estándar, haya convertido ciertas copias originales en auténticos objetos de culto.

Hoy en día, si te pasas por plataformas de subastas como eBay, verás que hay ejemplares listados por cifras que parecen de ciencia ficción: alrededor de 10.000 dólares por una copia poco corriente. Esa etiqueta de precio hace que, para algunos, poseer uno de estos VHS sea equiparable a haber encontrado el Santo Grial del cine doméstico, un recuerdo físico de una era en que las películas venían literalmente en una caja tangible.

Parte de la mística alrededor de la cinta viene del hecho de que 'Cars' llegó a un público enorme y al mismo tiempo su edición en VHS fue limitada o más bien poco difundida, lo que ha alimentado la especulación y el deseo entre coleccionistas. A diferencia de los DVDs o Blu-rays, esas cintas son reliquias de una época pasada que muchos no tenían ni idea de que existían hasta que alguien las puso a la venta por cifras obscenas.

Fotos de whatsondisneyplus.com | eBay

En Espinof | En los noventa, Disney maquinó el plan perfecto para fichar a Robin Williams sin negociar y con el que el actor dijo que sí al instante

En Espinof | Timothée Chalamet triunfa en las nominaciones de los Oscar y se consolida como una estrella a la par que una gran leyenda del cine