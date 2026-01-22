Timothée Chalamet triunfa en las nominaciones de los Oscar y se consolida como una estrella a la par que una gran leyenda del cine

Parece que fue ayer cuando un jovencísimo Timothée Chalamet nos encogió el corazón en aquella villa italiana, pero el tío no ha dejado de pisar el acelerador ni un segundo. Con el anuncio de las nominaciones a los Oscars 2026, el protagonista de 'Marty Supreme' se ha marcado un tanto que va directo a los libros de historia del cine.

Al recibir su tercera mención como Mejor Actor, se ha convertido en el intérprete más joven en lograr esta hazaña desde que lo hiciera el mismísimo Marlon Brando allá por los años cincuenta, porque con apenas 30 años recién cumplidos, ya está jugando en la liga de los mitos absolutos, y lo mejor es que lo hace parecer fácil, como si no le costara ni un poquito.

Pero es que la cosa no queda ahí, porque si echamos un vistazo a su trayectoria en menos de una década, los números son para flipar. El actor ha participado ya en ocho películas que han competido por el premio a Mejor Película, un récord de precocidad que deja en pañales a casi cualquier estrella de su generación.

Ocho pelis en el olimpo en menos de diez años

Desde aquellos inicios con 'Call Me by Your Name' y 'Lady Bird' en 2017, pasando por las dunas de 'Dune' y el caos de 'No mires arriba', hasta llegar a los exitazos recientes de 'A Complete Unknown' y la actual 'Marty Supreme', el olfato de Chalamet para elegir proyectos ganadores es sencillamente de otra galaxia.

Lo más curioso de todo este "efecto Chalamet" es que no solo se trata de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, sino de cómo se lo curra en cada papel. Su transformación en el biopic sobre el mundo del ping-pong dirigido por Josh Safdie le ha servido para confirmar que no es solo una cara bonita para las carpetas de los adolescentes, sino un actor con un registro que asusta.

Al final, lo que está logrando este chaval es que nos acostumbremos a lo extraordinario. Verle año tras año entre los nominados se ha convertido en la norma, pero no deberíamos quitarle mérito, porque meterse en el bolsillo a la Academia de Hollywood de esta manera antes de los 30 es una auténtica salvajada.

Habrá que ver si esta vez, con el récord debajo del brazo y el apoyo masivo de la crítica por su papel de Marty Mauser, consigue por fin llevarse la estatuilla a casa.

Sea como sea, lo que está claro es que el cine actual lleva su nombre y apellidos, y nosotros estamos aquí para disfrutar de este espectáculo mientras siga batiendo récords casi sin despeinarse.

