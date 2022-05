El estudio de animación de 'Shingeki no Kyojin' y 'Jujutsu Kaisen' celebra su aniversario... ¡desde Spotify!

A pesar de que es un estudio de anime relativamente joven, MAPPA ha conseguido convertirse en una de las productoras de animación japonesa a tener muy en cuenta gracias a su trabajo en varias de las series más potentes del momento. Para celebrar su aniversario, el estudio ha lanzado un pequeño regalo para sus fans con ayuda de Spotify.

11 años de anime y muchos temas icónicos

MAPPA comenzó su andadura allá por 2011 con 'Kids on the Slope', pero no sería hasta 'Hajime no Ippo: Rising' y 'Yuri!!! on Ice' que terminó de atraer la atención de los fans del anime. Desde entonces la cosa solo ha ido para arriba y el estudio se ha ganado una reputación espectacular gracias a la espectacular animación de sus series y a los estilos visuales que consigue.

Y eso sin meternos en la carga de trabajo gordísima que tiene encima y que parece que se va haciendo más grande cada año, así que tiene que haber unos malabares de aúpa en los calendarios de producción del estudio. Ahora mismo, desde MAPPA están trabajando en el anime de 'Chainsaw Man', la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' y los capítulos finales de 'Shingeki no Kyojin'. Y por si fuera poco todo esto, también se han encargado de la animación de 'Jujutsu Kaisen 0'

Pues con todo esto y otras series como 'Dorohedoro', 'Kakeguri' o 'Banana Fish', 11 años da para mucha animación... y mucha música. Así que Spotify ha querido celebrar esta trayectoria lanzando una lista oficial con las canciones de las producciones de MAPPA.

'This is MAPPA' incluye seis horas y 45 minutos con 100 temas de las más de treinta series del estudio, incluyendo las más icónicas. El estudio de anime celebra el mes que viene su undécimo aniversario y puede que esta sea la primera sorpresa que nos llevamos por su cumpleaños, pero no la última, así que habrá que estar con un ojo puesto por si llega algún anuncio importante.