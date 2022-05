'Jujutsu Kaisen 0': ya se pueden comprar las entradas para la película de anime y estos son los cines donde podremos verla en España

Ha costado lo suyo, pero por fin sabemos que 'Jujutsu Kaisen 0' se estrena en España el próximo 27 de mayo. Es la primera película de anime que Crunchyroll estrena en cines en nuestro país, con doblaje castellano incluido, y con los récords que está batiendo la precuela de 'Jujutsu Kaisen' y la buenísima pinta que tiene el tráiler... normal que estemos mordiéndonos las uñas.

La venta anticipada de entradas ya está disponible, y también se ha confirmado en qué cines se podrá ver 'Jujutsu Kaisen 0'.

Venta anticipada, y con regalitos limitados

Desde el 6 de mayo ya se pueden comprar las entradas para 'Jujutsu Kaisen 0', y ojo, que aunque la película se estrena el día 27 en algunos cines habrá un pre-estreno el día anterior. No solo eso, si no que también habrá algunos regalos exclusivos para los primeros espectadores hasta fin de existencias. No se ha confirmado exactamente qué material se regalará, pero desde Crunchyroll afirman que será "algo muy interesante para los fans de la franquicia".

Así que si queréis ser de los primeros en hacerse con este regalo misterioso, en la web de Crunchyroll se ha confirmado un listado donde ya se puedne comprar las entradas para la película de anime.

También hay que decir que este listado todavía no está cerrado y solo recoge las cadenas de cines más grandes. Es muy posible que más adelante se sumen otras cadenas y algunas salas concretas, así que lo mejor es estar pendiente de vuestros cines locales. 'Jujutsu Kaisen 0' llegará a España con doblaje en castellano y en japonés con subtítulos, pero las opciones de idioma ya dependerán de cada cine.

La película se basa en el manga precuela de 'Jujutsu Kaisen' de Gege Akutami. Se centra en Yuta Okkotsu, un estudiante de secundaria que perseguido por el espíritu maligno en el que se ha convertido Rika, su amiga de la infancia. La situación de Yuta llama la atención de Satoru Gojo, quien le convence para unirse a una escuela donde aprender a controlar y utilizar su maldición.