'Toy Story 5' estuvo a punto de tener un juguete mítico de los 90 como nuevo personaje, pero sus escenas acabaron siendo eliminadas en el último momento

El 23 de noviembre de 1996, el mundo de los juguetes no volvió a ser el mismo: ese día, Bandai lanzó a la venta el primer modelo de Tamagotchi en Japón, causando un fenómeno que, ya sea de manera nostálgica o no, continúa hasta nuestros días a menor escala. Se calcula que han vendido más de 98 millones de unidades en todo el mundo desde entonces, y es posible que, siendo uno de los juguetes más populares de la historia, alguna vez te hayas preguntado por qué no está en 'Toy Story'.

Que no se muera el Tamagotchi

Lo cierto es que, en este caso, estuvo a punto de formar parte principal de la trama de 'Toy Story 5' hasta que al final decidieron tomar otro camino, como la propia McKenna Harris, co-directora y guionista de la película, le ha confesado a IndieWire: "Teníamos un personaje Tamagotchi que se suponía que iba a formar parte del grupo de tecnología atrasada con Buen Rollito, Atlas y Snappy". Y sí, ahora necesitamos ver esas escenas eliminadas con el Tamagotchi.

Por varias razones prácticas relacionadas con el negocio —pensamos que probablemente no conseguiríamos que se aprobara el acuerdo—, tuvimos que descartarlo. Pero hay una versión de la escena de juego de Blaze con Jessie en la que Buen Rollito hacía de villano sorpresa en su historia de espías y secuestraba al Tamagotchi, que en esa escena era un bebé.

Lo mejor de la escena, eso sí, hubiera sido escuchar a Conan O'Brien haciendo lo que mejor saber hacer: payasadas. "Así que conseguimos que Conan O’Brien grabara esta frase tan alocada con un acento ridículo: 'Voy a hacerle algo muy malo a este bebé'. Lo teníamos todo grabado y listo, y entonces, finalmente, tras visionarlo, nos dimos cuenta de que teníamos que reestructurar la sección del juego. Esa es una de las cosas que lamento. Habría estado muy bien conservarla". Dicho de otra manera: las escenas eliminadas del Blu-Ray de 'Toy Story 5' van a venir muy fuertes.

Siempre es interesante saber por dónde podrían haber ido en películas como esta, tan conocidas y en las que parece que todo está perfectamente medido desde el primer momento. Lo cierto es que en Pixar trabajan hasta el final y, por ejemplo, en el caso de esta película no tuvieron un final definitivo hasta un año antes de estrenar, con diferentes versiones del mismo siendo proyectadas hasta a ocho públicos de prueba diferentes. El resultado final no solo es de lo más gustoso, sino que ya supera los 300 millones de dólares en taquilla y su resultado final irá hasta el infinito y más allá.

En Espinof | El agujero de guion de 'Toy Story 5' que se remonta a 'Toy Story 2' y en el que no he parado de pensar desde que la vi

En Espinof | Las mejores películas de 2026