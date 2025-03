'Vaiana' fue denunciada por el plagio de un guion de 2004. El veredicto del juicio no nos ha sorprendido

En 2004, el animador Buck Woodall presentó a Disney (bueno, a su nuera, que trabajaba como asistente en una empresa de producción de proyectos en acción real) su proyecto 'Bucky, the Wave Warrior'. Cuál sería su sorpresa al comprobar que, después de rechazarle, en 2016 la empresa estrenó 'Vaiana', con una trama que se parecía sospechosamente a la de su película. Obviamente corrió a denunciar al juzgado pidiendo daños, perjuicios y una buena rodaja del pastel... pero, al final, se ha quedado con las ganas y sin poder comer ni las migajas.

¿Qué hay más allá?

Lo cierto es que había motivos para la sospecha, porque tanto 'Vaiana' cono 'Bucky, the Wave Warrior' tenían ciertas similitudes: ambas historias trataban sobre adolescentes que se embarcan en un viaje peligroso contra los deseos de sus padres. Es más: en su obra el protagonista también vive su aventura junto a un semidios con tatuajes con el que salva una isla de la Polinesia. Además había otros momentos que se repetían (pero, francamente, bastante menos llamativos), como una tormenta en el mar o la navegación utilizando las estrellas.

Por su parte, desde Disney declararon que no solo nadie de la empresa tuvo acceso al guion de Woodall, sino que había varias diferencias: "Bucky es blanco, Vaiana es de Oceanía. Bucky es de Estados Unidos, Vaiana es indígena de la isla ficticia de Motunui. Bucky vive en el presente, Vaiana vive hace milenios. Bucky es un adolescente normal, Vaiana es la futura jefa de su tribu. Bucky quiere aprender a surfear, mientras que Vaiana quiere continuar la orgullosa historia de su gente como los mejores viajeros del oceano que el mundo jamás ha visto".

Al final, tal y como leemos en Variety, el jurado ha sentenciado que Woodall no tiene razón y que Disney no tuvo acceso ni a los guiones ni a los tratamientos previos, y que, posiblemente, ni siquiera habían escuchado hablar de Bucky antes de la acusación. De todas maneras, el calvario aún no ha acabado, porque queda otro caso pendiente: el consiguiente plagio de 'Vaiana 2' a 'Bucky, the Wave Warrior'. No os quiero hacer spoilers de lo que se viene, pero algo me dice que Woodall se va a volver a ir con un palmo de narices. Bueno, no pasa nada, aprovechados los ha habido toda la vida. Si suena la flauta...

En Espinof | Justin Baldoni ha tratado de librarse de las acusaciones de Blake Lively con un vídeo del rodaje de 'Romper el círculo' que la contradice. La jugada le ha salido fatal

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos