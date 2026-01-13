En 2 días llega a Netflix lo nuevo del estudio de 'Spy x Family'. Un precioso romance victoriano con una pintora que deja su mundo atrás

Este enero ya ha venido cargadito de animes y en Netflix tampoco se quieren quedar atrás. Aunque la plataforma se está guardando todavía algunos de sus estrenos más esperados, como 'Steel Ball Run' y 'Dorohedoro', en apenas dos días llega a Netflix uno de los animes más creativos que veamos esta temporada.

De Japón a Inglaterra

Se trata de 'Love Through a Prism', ('El amor a través de un prisma'), el nuevo anime de Wit Studio para la plataforma. Además de 'Spy x Family, en Wit andan hasta arriba con el remake 'The One Piece' y mil proyectos más, así que ya han demostrado que nos dejan un sello de calidad por el que merece la pena esperar sus series.

En este caso tenemos un drama de época ambientado en el Londres de principios del siglo XX. 'Love Through a Prism' sigue a Lili Ichijoin, una joven japonesa que sueña con ser pintora y consigue una plaza en una prestigiosa academia de arte, aunque si no consigue convertirse en la mejor estudiante deberá regresar a casa con sus estrictos padres.

Además de encontrarse en un país y una cultura completamente diferente, Lili tiene un competidor por delante: Kit Church, otro estudiante que proviene de una familia noble y es uno de los mejores pintores que ha conocido.

El 15 de enero llega a Netflix con sus 20 capítulos. Si nos gustan los animes dramáticos como 'Mi feliz matrimonio' o incluso 'Los diarios de la boticaria', 'Love Through a Prism' puede ser un viaje bien emotivo con un romance entre opuestos. Yoko Kamio, la autora de 'Boys Over Flowers' se ha encargado de la historia original, el guión y diseño de personajes, así que por lo menos sabemos que va a ser bien bonito de ver.

