HOY SE HABLA DE

En 2 días llega a Netflix lo nuevo del estudio de 'Spy x Family'. Un precioso romance victoriano con una pintora que deja su mundo atrás

'Love Through a Prism' promete ser un encantador drama de época cargado de emoción

Love Through A Prism
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3300 publicaciones de Mariló Delgado

Este enero ya ha venido cargadito de animes y en Netflix tampoco se quieren quedar atrás. Aunque la plataforma se está guardando todavía algunos de sus estrenos más esperados, como 'Steel Ball Run' y 'Dorohedoro', en apenas dos días llega a Netflix uno de los animes más creativos que veamos esta temporada. 

De Japón a Inglaterra 

Se trata de 'Love Through a Prism', ('El amor a través de un prisma'), el nuevo anime de Wit Studio para la plataforma. Además de 'Spy x Family, en Wit andan hasta arriba con el remake 'The One Piece' y mil proyectos más, así que ya han demostrado que nos dejan un sello de calidad por el que merece la pena esperar sus series.

Los 6 mejores animes románticos de 2025 que se pueden ver en streaming: entre brujas, dramas de instituto y misterios en una ciudad infinita
En Espinof
Los 6 mejores animes románticos de 2025 que se pueden ver en streaming: entre brujas, dramas de instituto y misterios en una ciudad infinita

En este caso tenemos un drama de época ambientado en el Londres de principios del siglo XX. 'Love Through a Prism' sigue a Lili Ichijoin, una joven japonesa que sueña con ser pintora y consigue una plaza en una prestigiosa academia de arte, aunque si no consigue convertirse en la mejor estudiante deberá regresar a casa con sus estrictos padres. 

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Además de encontrarse en un país y una cultura completamente diferente, Lili tiene un competidor por delante: Kit Church, otro estudiante que proviene de una familia noble y es uno de los mejores pintores que ha conocido.

Love Through A Prism Netflix

El 15 de enero llega a Netflix con sus 20 capítulos. Si nos gustan los animes dramáticos como 'Mi feliz matrimonio' o incluso 'Los diarios de la boticaria', 'Love Through a Prism' puede ser un viaje bien emotivo con un romance entre opuestos. Yoko Kamio, la autora de 'Boys Over Flowers' se ha encargado de la historia original, el guión y diseño de personajes, así que por lo menos sabemos que va a ser bien bonito de ver.

En Espinof | El regreso de 'Frieren', la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' y mucho más. Los animes más potentes que no podemos perdernos en invierno de 2026

En Espinof | 'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios