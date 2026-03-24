El anime de 'Sekiro' despeja las dudas de un plumazo con su potente nuevo tráiler, aunque aún tiene una complicada tarea por delante

Poquito a poco parece que las adaptaciones de videojuegos van cogiendo mejor tino, y ahora le toca el turno a uno de los éxitos recientes de FromSoftware con 'Sekiro: No Defeat'. El anime adaptará el videojuego de ninjas y ya ha ido dejando ver más vistazos que prometen que será un pepinazo cargado de acción.

¿Nos redimimos?

Aunque los primeros avances del anime de 'Sekiro' pintaban muy bien, por desgracia fueron salpicados por acusaciones de uso de inteligencia artificial. Fans y profesionales de la industria de la animación se pasaron días debatiendo en redes sociales, y finalmente los responsables del anime tuvieron que salir a defenderse con un comunicado que aseguraba que "Toda la animación se ha realizado a mano".

Ya han pasado varios meses desde esa polémica, y los creadores de 'Sekiro: No Defeat' están poniendo toda la carne en el asador para despejar cualquier duda. Ya se ha dejado ver un nuevo tráiler, que apuesta por el lado dramático de la historia aunque sin olvidarse de la acción, con un estilo visual muy personal que promete dejarnos uno de los bombazos del año en cuanto a anime.

Por ahora no se ha confirmado su fecha de estreno definitiva, aunque sí que sabemos que llegará a lo largo de este 2026 a Crunchyroll. Si llegase con los animes de primavera sería una sorpresa mayúscula, así que quizás podamos apostar a un estreno en julio o en octubre, con los animes de verano u otoño.

'Sekiro: No Defeat' ya está demostrando un nivel visual apabullante que viene respaldado por su director Kenichi Kutsuna, con lo que está consiguiendo convencer en ese frente. Ahora bien, algunas filtraciones apuntan a que quizás el anime de 'Sekiro' tenga una duración muy corta, de entre 8 y 10 episodios, para adaptar todo el videojuego. Así que es muy posible que ciertos combates se queden fuera o haya que pisar el acelerador para traer al anime la historia de Lobo en tan solo una temporada.

Nos toca esperar y ver si 'Sekiro: No Defeat' consigue convencer a los fans más exigentes, y especialmente si consigue adaptar un formato como el del videojuego a anime, recreando sus peleas más icónicas. Por ahora va por buen camino y cada vistazo es mejor, esperemos que no se desinfle tras su estreno.

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