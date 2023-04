El arma secreta contra los demonios de 'Kimetsu no Yaiba': quién es Yoriichi Tsugikuni y cómo la temporada 3 ya ha hecho cambios frente al manga

La tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' ha empezado fuerte y si ya durante el arco anterior se fueron dejando caer algunas semillitas, poco a poco estamos cucharaditas de lore y aprendiendo más sobre las técnicas de respiración, la jerarquía de demonios y también sobre la familia Kamado.

Hace unas semanas ya pudimos ver en cines 'Kimetsu no Yaiba: Rumbo a la Aldea de los Herreros', una película que recopilaba el final de la segunda temporada y el primer capítulo de la tercera. Hasta aquí todo bien, pero la introducción de un personaje al final de la película dejó un poco descolocados a los fans del manga, porque quizás el anime ha empezado a cambiar algunas cositas.

¡Ojo, que a partir de aquí van spoilers de la temporada 3 del anime y en especial del manga de 'Kimetsu no Yaiba'!

Rebobinemos un poquito

La importancia del linaje no es un tropo nuevo en el anime, y 'Kimetsu no Yaiba' no iba a ser menos. La serie ya nos ha introducido al padre de Tanjiro en flashbacks, y ya en su momento vimos que Tanjuro Kamado iba a traer cola.

Todavía no se sabe demasiado sobre él, pero ha quedado muy claro que Muzan le tiene cierto miedo a la Respiración del Sol que ejecutaba Tanjuro y que ahora también conoce Tanjiro. Y en varias ocasiones Muzan ha hecho referencia a los pendientes de Hanafuda, que tampoco parece que le hagan demasiada gracia.

La explicación viene un poco con la forma de Yoriichi Tsugikuni, un legendario cazador de demonios del Periodo Edo al que hemos podido ver a través de visiones y flashbacks, un auténtico prodigio que además creó las Técnicas de Respiración. Y sí, casi consiguió derrotar al rey de los demonios.

Las habilidades de Yoriichi le permitieron ver a través de Muzan y darse cuenta de que posee siete corazones y cinco cerebros que se mueven por todo su cuerpo...con lo que darle en un punto vital es díficil. Aún así, Yoriichi consiguió infligirle heridas casi mortales y lo dejó traumatizado de por vida tras este encuentro.

Una de las cosas que se le pueden echar en cara a 'Kimetsu no Yaiba' es que muchos personajes se parecen entre sí y que Koyoharu Gotoge cae un poco en "el síndrome de la misma cara" al dibujar. Así es que aunque los Kamado se parezcan sospechosamente a Yoriichi: no, no son familia.

Ni el pelo rojo, ni los pendientes de Hanafuda, ni la marca en la frente. Aunque era una de las teorías que más manejaban los fans del anime, en la tercera temporada ya hemos podido ver otro flashback que resuelve el asunto. La conexión entre Tanjiro y Yoriichi es Sumiyoshi, un ancestro de los Kamado que era un amigo cercano del cazador de demonios.

Sumiyoshi (que todavía más calcado a Tanjiro) aprendió la danza mística de la Respiración del Sol observando a su amigo Yoriichi, que también le salvó la vida en una ocasión. Y para poder honrar su legado, comenzó a llevar los pendientes de Hanafuda y transmitir la danza a sus descendientes... hasta que llegamos a Tanjiro Kamado unos cuantos siglos después.

Lo que viene ahora

La Respiración del Sol es el arma perfecta contra Muzan y las Lunas Superiores, y ya hemos podido ver en el anime lo devastadora que es. Ahora mismo Tanjiro está buscando una nueva arma en la Aldea de los Herreros, pero ya tiene la mejor en la manga porque esta respiración fue creada específicamente para matar al rey de los demonios.

Así que aunque Tanjiro y Yoriichi no estén relacionados por lazos sanguíneos, sí que tienen un vínculo muy importante que ha permitido a Tanjiro heredar la Respiración del Sol (y salvar el cuello gracias a ella). Y parece que al anime nos quiere dejar todavía más clara esta conexión con algunos cambios frente al manga.

El primer capítulo de la temporada 3 ha terminado con una visión un poco confusa, porque Tanjiro ve a Yoriichi al lado de Tokito. Esta escena no ocurre así en el manga, pero es muy posible que Ufotable haya decidido cambiar algunos elementos para introducir la historia de la Respiración del Sol de una manera más orgánica y poquito a poco ahora que toca hablar más de Yoriichi y su importancia en la historia.

La figura de Yoriichi todavía es un gran misterio dentro del anime, así que con este pequeño cambio ya se va planteando que vamos a poder ver más de su historia y abre la puerta a que Ufotable también vaya alterando un poquito la narrativa con cambios de este estilo para darle más impacto a ciertos momentos. O si hacemos caso a algunos rumores sobre qué es el Yoriichi que ve Tanjiro, también puede servir de despiste para los lectores.

Porque como el manga de Gotoge ya está cerrado, también cuenta con esa ventaja a la hora de adaptar y crear un poquito más de hype para los fans. Y muy bien que hacen.

