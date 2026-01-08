El creador de 'Evangelion', sobre la IA: "Sería aceptable que se quede con trabajos de los humanos"

El tema de la inteligencia artificial va a ir para largo, y en la industria del anime también está siendo divisivo. Mientras que muchos creadores se posicionan contra su uso, algunos estudios ya están viendo sus beneficios a largo plazo.

Por su parte, el creador de 'Neon Genesis Evangelion' cree que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, y Hideaki Anno incluso piensa que terminará sustituyendo a los humanos en según qué trabajos.

Renovarse o morir

En una entrevista reciente con Forbes Japan, Anno ha reflexionado sobre la industria actual del anime y ha dejado algunas reflexiones muy interesantes, sobre por qué los animes japoneses no deben adaptarse al público occidental. También terminó saliendo el tema de la IA, y según Anno "no nos queda otro remedio que aceptar su presencia".

El director de 'Rebuild of Evangelion' y 'Shin Godzilla' reconoce que existe un miedo a que la inteligencia artificial acabe quitando trabajo a los humanos en algunos campos, pero si eso llega a ocurrir sería incluso aceptable.

"Posiblemente no podrías ser capaz de distinguir un guión realizado por una inteligencia artificial y otro escrito por un humano", sentenció Anno, que también dejó caer que "los humanos hacen cosas muy similares a la IA".

Eso sí, Anno también piensa que, al menos por ahora, la IA sigue estando muy limitada y el tema del copyright y los derechos creativos es un melón tremendo por resolver. Especialmente hasta que no se legisle de manera clara al respecto sobre qué materiales se pueden usar para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Pero, en el caso de que un estudio como Toho utilice sus propios archivos y contenidos para crear una nueva obra, el proceso sería completamente legal.

"Ahí nadie se quejaría, ¿verdad? O, mejor dicho, nadie podría quejarse. Es la propiedad intelectual de Toho, al fin y al cabo", explicó el director. "Mientras exista el copyright, creo que es necesario hacer leyes. Pero quizás se trata de usarla en el alcance que puedas entrenar tu mismo. No puedes hacer lo que te de la gana"

