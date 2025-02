Este es el anime que se ha merendado a 'One Piece' y 'Solo Leveling'. Un thriller de idols que se vuelve a coronar como lo más visto de 2024 en Japón

Si ayer hablábamos del anime más visto del mundo en 2024, en Japón se salieron por su propia tangente y han tenido sus propias sorpresas el año pasado. Desde ABEMA, una de las principales plataformas de streaming de Japón, han lanzado sus rankings para 2024. Y el anime del año no han sido los grandes jugadores coo ''One Piece', 'Solo Leveling' o 'Kimetsu no Yaiba.

Doblete de idols

En 2023 'Oshi no Ko' fue el anime más visto de todo Japón, y la serie de idols ha vuelto a hacerse con el trono en 2024. Porque además la segunda temporada del anime estaba entre lo más esperado de todo el año y encima el manga original de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari también llegó a su final hace tan solo unos meses.

Para determinar el anime del año, desde ABEMA han tenido en cuenta los datos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, midiendo las visualizaciones por capítulos y también los títulos más comentados. En cuanto a títulos más vistos, así se nos queda el ranking:

'Oshi No Ko' - Temporada 2 'Crayon Shin-chan' (Película) Kimetsu no Yaiba: Arco de Entrenamiento de los Pilares - Temporada 4 'Los diarios de la noticaria' - Temporada 1 'The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death By the Most Powerful Party, Became Invincible'

La plataforma organizó también su ABEMA Anime Free Festival para finales de año, con lo que más de 350 series y películas se pudieron ver completamente gratis y se batieron récords de visualizaciones en la plataforma. 'Dandadan' fue una de las series más vistas junto con 'Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la Tierra', pero todas se han quedado bastante lejos de 'Oshi no Ko'.

