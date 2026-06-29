Los fans de 'Solo Leveling' tendrán un 2027 increíble. La temporada 3 del anime está más cerca, pero no es el único proyecto con Sung Jinwoo que esperar con ganas

Después de dos temporadas de anime que han arrasado a nivel mundial, la franquicia de 'Solo Leveling' parecía haberse estancado en 2026. El anime, por desgracia, aún se va a hacer de rogar, pero las cosas parecen moverse a buen ritmo con su futura adaptación a acción real.

Un año explosivo por delante

Los fans de Sung Jinwoo saben que van a tener que echarle paciencia al tema, ya que los reportes de producción sobre la tercera temporada apuntan a que el anime no regresará hasta 2027, como pronto. Aunque si finalmente la tercera temporada de 'Solo Leveling' se estrena el año que viene tendríamos un doblete con la serie de acción real.

El año pasado desde Netflix confirmaron que estaban trabajando en un remake en acción real de 'Solo Leveling', y parece que las cosas se mueven en buena dirección. Desde el medio coreano Hankyung reportan que el live action de 'Solo Leveling' ya habría empezado su rodaje el pasado marzo, y que tendría su estreno previsto para 2027.

Por ahora no se han desvelado más detalles y tan solo se sabe que Byeon Woo-seok se encargará de encarnar a esta versión de Sung Jinwoo. Aunque conociendo a Netflix, es muy posible que la plataforma no revele más hasta que el estreno esté prácticamente encima.

Lo que sí que confirman en Hankyung es el tremendo impacto que ha tenido 'Solo Leveling' y cómo se ha convertido en una IP transmedia multimillonaria. Ya no solo se "limita" a manhwa y anime, también tiene en marcha su propio live action, un musical sobre hielo, videojuegos, y muchos más proyectos por delante. También se espera que el spin-off secuela 'Solo Leveling: Ragnarok' regrese el año del hiato después de que su ilustrador complete su servicio militar, así que hay todavía más razones para esperar con ganas el 2027.

Desde luego, 2027 va a ser un año clave para comprobar si ha sido un bombazo del momento o 'Solo Leveling' termina teniendo piernas a muy largo plazo para colarse entre los animes legendarios de las últimas décadas. Aunque por lo menos sus fans van a estar contentos y material no nos va a faltar.

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