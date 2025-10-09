El final de 'Dragon Ball Z Kai' llega ya mismo a Netflix. El anime suma una última tanda de capítulos para meternos la maratón Saiyan definitiva

Poquito a poco hemos ido pudiendo disfrutar de 'Dragon Ball Z Kai', que primero pasó por cines, luego se fue viendo en AnimeBox en pequeñas tandas y después comenzó a llegar a otras tantas plataformas de streaming.

En Netflix ya se ha podido ir viendo desde principios de este año, pero aún nos faltaba 'Dragon Ball Z Kai: Los Capítulos Finales' con la Saga de Buu y la etapa de Gohan como protagonista para tener el anime al completo.

Llegó el momento

Y es que 'Los Capítulos Finales' se han hecho de rogar y no empezaron a emitirse en AnimeBox hasta el pasado marzo. Pero ahora que ya ha terminado su emisión se ha abierto veda y esta semana la última etapa de 'Dragon Ball Z Kai' aterriza en Netflix.

A partir del próximo 15 de octubre tendremos disponible la Saga de Buu de 'Dragon Ball Z Kai en Netflix. Esto es: los últimos 69 capítulos del anime con su versión internacional. El resto de la serie ha llegado tanto en versión original como con doblaje en japonés y catalán, con lo que podemos esperar que también se mantengan estas opciones de doblaje.

Por si aún la tenemos pendiente, ¿qué es 'Dragon Ball Z Kai'? Pues la que muchos fans consideran la versión definitiva de 'Dragon Ball Z', que se revisó para mejorar el ritmo, se eliminó el relleno para únicamente dejar el material que provenía del manga de Akira Toriyama y también se dio una pequeña vuelta a la animación, sonido y algunos efectos visuales.

Con esta puesta a punto se redujo muchísimo el número de capítulos totales del anime y se nos queda un visionado mucho más ligero y ameno. Y una vez cerremos 'Dragon Ball Z Kai' del todo con esta última saga ya estamos listos para seguir la aventura (y la maratón) con 'Dragon Ball Daima' y 'Dragon Ball Super'.

