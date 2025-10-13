Por qué Goten y Trunks nunca tuvieron cola de mono en 'Dragon Ball' aunque son medio Saiyans (y como a la larga esto les permitió ser mucho más fuertes)

Aunque ya ha llovido mucho desde entonces, cuando conocimos a Goku de pequeño su cola de mono era una de sus características más curiosas al inicio de la saga 'Dragon Ball'. Sobre todo porque le permitía convertirse en un simio gigante cuando se exponía a la luna llena... pero la verdad es que este poder muchas veces terminaba siendo un inconveniente y, al final Goku, terminó cortándosela.

Con el tiempo descubrimos que la transformación en Ōzaru es una habilidad especial de la raza Saiyan a la que pertenecen Goku y Vegeta, entre otros, y que de hecho este último es capaz de controlarse perfectamente en el estado de criatura gigante. Gohan, a pesar de ser medio humano, también podía transformarse en su momento, pero es el último medio Saiyan que heredó la cola de mono en la serie creada por Akira Toriyama.

El siguiente paso evolutivo (y muy conveniente de dibujar)

Lo de la cola de mono era muy gracioso (y la verdad, la solución de Vegeta y los otros Saiyans de enredársela como si fuera un cinturón fue toda una genialidad), pero también tenía que ser una pesadilla de dibujar y, al final, Toriyama decidió eliminarlas todas y no mirar atrás.

Llegado el punto, Goku, Vegeta y Gohan terminaron perdiendo sus colas de mono (y sus transformaciones) pero otros medio Saiyans como Trunks, Goten y Bra directamente nacieron sin ellas. Esto no solo era más conveniente a la hora de dibujarles sino que también eliminaba un gran punto débil. Y hablando de Trunks y Goten, también les hacía mucho más fuertes y les permitió alcanzar muy jóvenes el estado de Super Saiyan.

Según se explica en el 'Dragon Ball Compedio 1', los medio Saiyan que nacen sin cola son mucho más fuertes por su combinación con los genes terrícolas, que les da una fuerza de combate extraordinaria. En el caso de Gohan, es posible que heredase algún tipo de gen recesivo que le hizo nacer con cola (y regenerarla en momentos de extremo peligro) pero parece que no es lo habitual para los mestizos.

Y aunque convertirse en Super Saiyan es muy complicado y lleva mucho tiempo de preparación, los mestizos sin cola tienen una facilidad natural para ello. ¿La parte "mala"? Que también su sangre terrestre ha diluido un poco lo brutos que son por su parte Saiyan y terminan siendo bastante menos violentos que los Saiyan de pura raza.

Ahora bien, también hemos visto Saiyans de pura raza sin cola, como los Saiyans del Universo 6 de 'Dragon Ball Super': Kale, Caulifla y Cabba. Y aquí la explicación oficial que nos dieron Toriyama y Toyotaro fue que los Saiyans de este universo evolucionaron de manera diferente y se volvieron menos salvajes, perdiendo la cola de mono por el camino.

Físicamente también son más pequeños pero tienen la misma fuerza o incluso un potencial mayor que Goku y Vegeta, que se siguen haciendo cada vez más poderosos por el puro afán de continuar peleando. Así que quizás el caso de los medio Saiyans de la Tierra es muy parecido: menos belicosidad y ganas de guerrear, pero más fuerza natural. Las gallinas que entran por las que salen.

