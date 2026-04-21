El remake de 'Dragon Ball Super' no se conforma con Beerus. Freezer prepara su regreso por todo lo alto con un futuro muy prometedor para el anime

Después de años de vacío, 'Dragon Ball Super' por fin prepara su regreso por todo lo alto. La saga de Akira Toriyama ha estado en hiato durante demasiado tiempo pero este 2026 se nos viene encima un remake del arco de Beerus, con animación mejorada e incluso un nuevo doblaje para poder corregir los errores del pasado.

'Dragon Ball Super: Beerus' ya ha enseñado su primer vistazo y la cosa pinta muy bien, pero el anime no se va a quedar ahí y también plantea más remasters de cara al futuro.

Hay que ponerse al día

Durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026 se han anunciado varias noticias jugosas para la franquicia de Goku, y el tráiler de 'Dragon Ball Super: Beerus' nos adelanta también el regreso de Freezer. Y es que esta nueva versión mejorada de 'Dragon Ball Super' no se va a contentar solo con un remaster de la introducción de Beerus y 'La batalla de los dioses', parece que también apunta a continuar la historia con la resurrección de Freezer.

"¡Espero que todos esperéis con ganas esta versión mejorada y recargada de la batalla entre Goku y Freezer!", deseó la propia Masako Nozawa, la voz de Goku y más personajes de la franquicia, confirmando la nueva versión del anime.

En el tráiler ya nos avanzan que el anime llegará en otoño de 2026, por lo que es de esperar que el regreso de Freezer se emita justo tras terminar el arco de Beerus. Eso sí, también abre una puerta a que más arcos de 'Dragon Ball Super' reciban este mismo tratamiento en el futuro para ponerlo al nivel de los animes más modernos y punteros como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen'.

Uno de los aspectos más criticados del anime de 'Dragon Ball Super' fue precisamente su animación, de calidad muy irregular y con acabados de personajes poco cuidados. Al ser de emisión continua, Toei descuidó muchísimo su calidad, a excepción de momentos puntuales, por lo que si ahora se centra en ir lanzando pequeños remakes de estos arcos tan maltratados podría ganarse de nuevo a los fans descontentos.

Es muy posible que poco a poco vayamos teniendo algunos remasters de ciertos momentos clave de 'Dragon Ball Super' para ir preparando la traca final: 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol', que por fin adaptará el arco de Moro al anime. Este arco aún no tiene fecha de estreno pero podemos esperar que llegue a lo largo de 2027, y en Toei ya se están encargando de ir abriendo camino y poner el hype por las nubes.

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