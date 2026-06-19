La temporada 2 de 'Chainsaw Man' desvela un nuevo tráiler. Tras el Arco de Reze, Denji no tiene ni un respiro y se le viene encima una amenaza tremenda

Si parecía tener un futuro muy negro por delante, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' se ha encargado de revivir el anime de fantasía oscura a lo grande. Fue una de las películas de anime más exitosas de todo 2025, logrando una recaudación global de casi 163 millones de dólares.

El taquillazo de 'Chainsaw Man' ha abierto la puerta definitivamente a la continuación del anime, y ahora MAPPA nos ha dejado un nuevo adelanto muy prometedor.

Siguiente etapa

Durante la pasada JUMP Festa, desde MAPPA confirmaron que ya estaban trabajando en la siguiente etapa de la historia. Siguiendo la adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto, ahora nos metemos en el Arco de los Asesinos, y el estudio nos acaba de dejar un nuevo adelanto del futuro de 'Chainsaw Man'.

Para variar, Denji no tiene ni un momento de paz, porque los eventos de la película han atraído la atención de nuevos enemigos. Si en el Arco de Reze ya vimos cómo varias facciones andaban tratando de hacerse con el corazón de Chainsaw Man, ahora a Denji le van a caer encima más amenazas con un grupo de asesinos yendo directamente tras él.

El nuevo tráiler tiene una pinta muy prometedora, y se nota que en MAPPA se están tomando su tiempo para poder conservar el buen nivel visual del anime. Y, especialmente tras 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', se ve que es una franquicia que van a querer mirar para poder sacarle el máximo partido.

Ahora bien, todavía nos dejan con varias preguntas. La primera es que no queda del todo claro si este Arco de los Asesinos será una temporada de anime o una nueva película, ya que solo consta de 18 capítulos de manga. Aunque si deciden expandir un poco el material original, quizás podamos tener una pequeña temporada contenida de unos 8 o 10 episodios.

La segunda es la fecha de estreno, porque siguen sin soltar prenda. Y viendo que por ahora no se han mojado y ya estamos llenando la parrilla de 2026, todo parece indicar que 'Chainsaw Man' no regresará hasta 2027... A ver si durante la Anime Expo o la Japan Expo de julio se mojan un poco más.

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