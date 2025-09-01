La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' desvela su apabullante primer tráiler. 'The Culling Game' trae acción a raudales y viene con una película bajo el brazo

Estos últimos años en MAPPA han estado hasta arriba de proyectos, y tras el inminente estreno de la película de 'Chainsaw Man' se ve que ya va siendo hora de volver poco a poco al mundo de 'Jujutsu Kaisen'.

Después de toda la debacle del Arco de Shibuya (dentro y fuera de la pantalla) la tercera temporada se ha hecho de rogar, pero por fin tenemos novedades sobre la tercera temporada del anime... y su inevitable paso por los cines.

Un juego peliagudo

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' adaptará el arco "The Culling Game", que en español se conoce como "Viaje a la Extinción", una etapa realmente intensa que introduce a un buen número de nuevos personajes y muchísima acción en un intenso torneo de hechicería. El tráiler de los nuevos episodios ya viene cargadito de combates y drama, y entre otras cosas trae de nuevo a Yuta Okkotsu, el protagonista de 'Jujutsu Kaisen 0'.

Por ahora el primer tráiler nos ha dejado un vistazo muy bueno con una calidad espectacular, y esperemos que esta vez en MAPPA hayan podido evitar los problemas de producción. Aunque lo cierto es que se han tomado su tiempo, porque la segunda temporada terminó de emitirse en diciembre de 2025 y la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' tiene su estreno previsto para enero de 2026, con la próxima temporada de anime de invierno.

Ahora bien, en MAPPA están tomando nota del brutal fenómeno en taquilla de 'Kimetsu no Yaiba' y Ufotable, y ya han confirmado que 'Jujutsu Kaisen' pasará por los cines antes de su estreno en enero.

El 7 de noviembre se estrena en los cines japoneses 'Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x Culling Game Arc', una película recopilatoria que resume el Arco de Shibuya y que mostrará en pantalla grande los dos primeros episodios de la tercera temporada del anime. Todavía no hay fecha de estreno internacional, pero viendo que Crunchyroll ha distribuido en todo el mundo la película recopilatoria de Geto y Gojo es de esperar que también nos traigan este adelanto.

En Estados Unidos ya se ha confirmado para diciembre el estreno de esta película recopilatoria, así que toca sentarnos y esperar a que el resto de fechas vaya llegando. Por su lado, se espera que la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' conste de unos 22 a 24 episodios divididos en dos partes, así que definitivamente Yuji Itadori vuelve a lo grande.

