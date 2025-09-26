La temporada 3 de 'Star Wars: Visions' desvela un fantástico tráiler lleno de color. Volvemos al lado más creativo de la galaxia con 9 nuevos cortos de anime

Uno de los proyectos más curiosos y potentes de la franquicia de Star Wars que han surgido en los últimos años ha sido 'Star Wars: Visions', una genial antología animada en la que diferentes estudios le daban su propio toque al universo de George Lucas.
La primera temporada contó con varios estudios de anime luciéndose de lo lindo y la segunda apostó por equipos internacionales con unos resultados fantásticos. Para el tercer volumen, 'Star Wars: Visions' ha regresado al anime, y con el tráiler nos van anticipando que va a ser un viaje de aúpa.
En varias galaxias muy, muy lejanas
Este nuevo volumen de 'Star Wars: Visions' cuenta con varios estudios reincidentes, y de hecho incluirá la continuación de dos de los mejores cortos de la primera temporada, 'The Duel' y 'The Ninth Jedi'.
Los nueve nuevos cortos vendrán de la mano de Kamikaze Douga ('Batman Ninja'), ANIMA ('Sand Land'), Kinema Citrus ('My Happy Marriage'), David Production ('JoJo's Bizarre Adventure'), Polygon Pictures ('Star Wars Resistance'), Production I.G. ('Kaiju No.8'), Project Studio Q. ('Onimusha'), Studio Trigger ('Tragones y Mazmorras') y WIT Studio, los co-creadores de 'Spy x Family'.
Junto con el tráiler completo, que ya nos deja ver un pequeño vistazo a cada corto (y podemos reconocer a algún personaje conocido de la primera temporada), también se ha reafirmado la fecha de estreno de 'Star Wars: Visions' en Disney+ para el próximo 29 de octubre. El listado de cortos se nos quedará así:
- The Duel: Payback (Kamikaze Douga + ANIMA)
- The Lost Ones (Kinema Citrus)
- The Ninth Jedi: Child of Hope (Production I.G.)
- Yuko's Treasure (Kinema Citrus)
- The Smuggler (Trigger)
- The Bounty Hunters (Wit Studio)
- The Song of Our Wings (Project Studio Q)
- The Bird of Paradise (Polygon Pictures)
- BLACK (David Production)
Desde Disney y Lucasfilm han venido apostando fuerte por 'Star Wars: Visions', y de hecho 'The Ninth Jedi' tendrá su propia serie de anime, aunque por ahora parece que sigue en desarrollo.
