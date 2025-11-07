La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' confirma su fecha de estreno: Culling Game promete ser uno de los grandes eventos de anime de 2026

Ya estamos en tiempo de descuento con el regreso de 'Jujutsu Kaisen', que nos va a tener más de dos años esperando tras los eventos con los que concluyó el impactante Arco de Shibuya. La semana que viene los hechiceros de Gege Akutami pasan por los cines con 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', una película recopilatoria que resume la segunda temporada del anime y también mostrará en exclusiva los nuevos capítulos.

Abrimos el año

Ahora bien, si por lo que sea nos perdemos este evento en cines, 'Jujutsu Kaisen' regresa del todo en apenas un par de meses con su tercera temporada. Crunchyroll se encargará de emitir los nuevos capítulos en simulcast y se plantea como uno de los animes más potentes de la próxima temporada de invierno.

Y es que desde las redes sociales de Crunchyroll ya han confirmado que la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' arranca oficialmente el 8 de enero de 2026. También se ha dejado ver un nuevo poster con Yuji Itadori y Yuta Okkotsu, que regresa del todo a la trama principal tras los eventos de 'Jujutsu Kaisen 0'.

Este nuevo arco es conocido como Culling Game (Viaje a la Extinción en el manga en castellano) y en el poster se muestra un amenazante "Parte 1", así que vamos a ir mentalizándonos de que va a ir para largo. Pero si MAPPA mantiene el buen nivel visual de las anteriores temporadas, 'Jujutsu Kaisen' puede seguir manteniéndose como un evento imprescindible semana a semana para los fans del anime con una temporada cargadita de acción

Por ahora no se ha confirmado el número de episodios de esta tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', aunque lo más probable es que cuente con una duración similar a las anteriores, de unos 24 episodios.

Si todavía tenemos el anime pendiente, se está volviendo cada vez más accesible y lo tenemos disponible tanto en Crunchyroll como en Netflix. Y ahora toca echarle un poco más de paciencia e irnos preparando del todo para el regreso de 'Jujutsu Kaisen', los hechiceros y las maldiciones.

