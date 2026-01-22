Últimos días para ver en streaming dos películas de 'Boku no Hero' tremendamente palomiteras: un adiós de lujo a Deku

El mes pasado nos despedimos de 'Boku no Hero Academia' tras ocho temporadas de series, aunque ojo, que tenemos por delante un especial que llegará en mayo para adaptar el epílogo del manga. Mientras tanto nos toca esperar y conformarnos con lo que tenemos, pero si estamos pensando en montarnos una pequeña maratón de las películas de 'Boku no Hero Academia' es mejor que nos demos una poquita de prisa.

Doblete de misiones

Se trata de 'My Hero Academia: Dos héroes' y 'My Hero Academia: El despertar de los héroes', estrenadas en 2018 y 2019, respectivamente. Son las dos primeras películas de la franquicia y en realidad si pueden disfrutar en cualquier momento, aunque lo suyo es haber visto al menos las cuatro primeras temporadas del anime.

Ambas han ido dejando otros servicios, aunque aún las teníamos disponibles en Amazon Prime Video. Pero las dos dejan la plataforma a partir del próximo 30 de enero y hasta nuevo aviso dejan el mundo del streaming.

'My Hero Academia: Dos héroes' se centra en una misión original en la que Midoriya acompaña a All-Might a I-Island y profundiza más entre los dos, mientras que en 'My Hero Academia: El despertar de los héroes' tenemos un viaje escolar que se complica cuando un grupo de villanos atacan el lugar. Vamos, dos películas muy palomiteras y cargadas de acción que sirven como complemento ideal al anime de superhéroes.

Después la maratón de películas de 'Boku no Hero Academia' se nos complicará un poco. La tercera película, 'Misión mundial de héroes' todavía se podrá seguir viendo un tiempo más en Amazon Prime Video y la más reciente de la franquicia, 'Ahora es tu turno' continúa siendo exclusiva de Crunchyroll.

