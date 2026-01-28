Uno de los animes más brutales de Netflix prepara su regreso, y está a la vuelta de la esquina: 'Baki-Dou' ya tiene fecha de estreno

Los lectores de Keisuke Itagaki ya saben que la historia de Baki es un culebrón que no se acaba y que siempre hay más combates imposibles por delante. Aunque parecía que el anime se había despedido tras cerrar 'Baki Hanma', sus creadores todavía tienen mucha mecha y no tardaron demasiado en confirmar 'Baki-Dou', una nueva etapa con más contrincantes.

Una mantis, un troglodita... y ahora un samurai

Baki se ha enfrentado a todo tipo de combatientes pero en 'Baki-Dou' se enfrentará a un clon del legendario samurai Miyamoto Musashi, porque ya sabemos que en este anime puede pasar de todo. Ya habíamos visto algunos avances que prometían que 'Baki-Dou' seguiría en su línea de testosterona y guantadas, pero todavía nos faltaba por conocer el detalle más importante: su fecha de estreno.

Sabíamos que 'Baki-Dou: El samurai invencible' llegaría en algún momento a lo largo de 2026 pero ahora en Netflix se han mojado del todo para anunciar que el nuevo anime de Baki arranca el próximo 26 de febrero.

Tras derrotar a su padre, Yujiro Hanma, Baki había perdido la chispa que le empujaba a luchar, pero su enfrentamiento con Musashi promete ser un desafío que le saque de su zona de comfort y le haga ponerse las pilas, especialmente porque el samurai utiliza un estilo de combate muy diferente.

Así que poco menos de un mes llega toda la temporada de 13 episodios, aunque teniendo en cuenta la estructura del manga de Itagaki es muy posible que necesitamos otra temporada más para poder cubrir todo este arco al completo. Si todavía tenemos pendiente uno de los animes más estrafalarios y peculiares de Netflix, por aquí está nuestra guía para ver toda la historia de Baki al completo y en orden cronológico. ¡Al cuadrilátero!

