15,4 millones de espectadores por episodio. La obsesión con 'The Pitt' es tal que ya se codea con las grandes series de HBO Max

Estaba claro que 'The Pitt' es una de las mejores series de la actualidad. También estaba claro que estaba siendo muy vista si nos fijábamos en los tops de series de HBO Max, tanto en la plataforma como en webs especializadas como FlixPatrol. Lo que nos faltaba era la cuantía... y la de la temporada 2 es asombrosa.

Según ha desvelado la propia HBO Max, el episodio final de la temporada 2 de 'The Pitt' ha tenido 9,7 millones de espectadores en los tres días siguientes a su estreno. Este dato lo convierte, de hecho, en el episodio más visto de la serie.

Superando a 'Euphoria'

Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que el estreno de la temporada 3 de 'Euphoria' el domingo de la semana pasada congregó poco más de un millón menos de espectadores. Además, desde HBO Max nos dan otro dato: la temporada 2 ha promediado unos 15,4 millones de espectadores por episodio, un 50% más de lo que marcó la serie médica en su temporada 1.

Este dato hace que la serie se codee con algunas de las grandes series de la plataforma en emisión. Hablamos de que es la sexta serie más vista del servicio de Warner Bros. por detrás de 'La casa del dragón', 'The White Lotus' o 'The Last of Us', entre otros.

La temporada 2 de 'The Pitt' concluyó el pasado viernes con un episodio bastante catártico tanto para Robby (Noah Wyle) como para Al-Hashimi (Sepideh Moafi) y con la promesa de que el próximo año, por las mismas fechas, les volveremos a ver.

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