Número 1 en 55 países. A 'Euphoria' le dan igual las malas críticas y destrona a una de las mejores series de HBO Max

Tantos años de pausa y unas altas expectativas para darse de morros en la recepción crítica. Y es que la recién estrenada temporada 3 de 'Euphoria' es la peor valorada (y por mucho) hasta el momento con unas críticas atroces. Eso sí, eso ha dado igual porque todo el mundo quería ver el regreso de la serie de Zendaya a HBO.

A falta todavía de datos de audiencia oficiales (en HBO gustan de las métricas de los 3 días siguientes al estreno, por lo que es pronto todavía) podemos ver que 'Euphoria' ya está arrasando en todo el mundo. De hecho es actualmente lo más visto de HBO Max en 55 países, incluyendo España.

Drogas, pero no médicas

Un ascenso meteórico al número 1, destronando de esta manera a 'The Pitt', cuya temporada 2 estaba siendo una perenne en la cúspide del top, solo rebajada fugazmente por 'Rooster' (que, recordemos, es el mejor estreno de comedia en una década para la plataforma).

Nada mal para una temporada 3 que ha sido masacrada tanto por público como por crítica. Al menos así lo deja caer su puntuación en agregadores como RottenTomatoes, donde ha alcanzado un paupérrimo 42%. La verdad, viendo el primer episodio, si bien no es el desastre que muchos auguraban sí que se nota que a Sam Levinson le apetecía bastante seguir el hilo de uno de sus mayores fracasos, 'The Idol'.

Al menos, la sombra de su serie con The Weeknd es algo alargada y se ve en cómo esta temporada de 'Euphoria' tres de las protagonistas están lidiando de algún modo con el mundo del espectáculo y/o de la fama. Algo que han debido captar también los espectadores ya que 'The Idol' se encuentra ahora mismo como la quinta serie más vista de la plataforma.

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