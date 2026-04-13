Número 1 de Disney+ en 61 países. La serie que se ha merendado al regreso de un personaje mítico de Star Wars y a la secuela de 'El cuento de la criada'

El ritmo de estrenos de Disney+ es bastante más relajado que el de Netflix, pero estos últimos días han coincidido varios lanzamientos muy esperados como 'Star Wars: Maul - Señor de las Sombras' o 'Los testamentos', secuela de 'El cuento de la criada'. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido nada que hacer ante la arrolladora llegada de 'Malcolm: De mal en peor', que ha alcanzado el número 1 de Disney+ en 61 países.

Es evidente que su éxito ha estado impulsado por los millones de fans que tuvo en su momento 'Malcolm', una estupenda sitcom protagonizada por Frankie Muniz que se emitió entre 2000 y 2006. En Disney no quisieron desaprovechar su 20 aniversario para aprobar una serie secuela que finalmente sólo ha tenido 4 episodios. Si a alguien se le quedan cortos, siempre puede recuperar los 151 capítulos de la serie original.

Obviamente, 'Malcolm: De mal en peor' recupera a la práctica totalidad del reparto original, desde Bryan Cranston y Jane Kaczmarek como los padres de Malcolm hasta Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield como sus hermanos mayores. La gran excepción es la ausencia de Erik Per Sullivan como Dewey, quien ha sido sustituido por Caleb Ellsworth-Clark porque el actor original prefirió centrarse en estudiar.

La serie ha contado además con un buen respaldo de la crítica, tal y como puede comprobarse con ese 78% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero como siempre, lo realmente importante es el apoyo del público. y aquí ha sido total y absoluto, por lo que sería raro si Disney no sopesa al menos hacer algo más.

Una pequeña decepción

Por mi parte, soy fan de la serie original desde que empecé a verla en su momento durante su emisión española en abierto a través de Antena 3 y durante los últimos tiempos estaba volviendo a verla de forma más pausada en Disney+, por lo que estaba deseando ver qué iban a ofrecernos en su vuelta. Y me he encontrado algo entretenido, pero que tira en exceso de la nostalgia.

De hecho, hay momentos en los que 'Malcolm: De mal en peor' parece estar más centrada en recuperar la mayor cantidad posible de personajes de la serie original que en hacer algo divertido con ellos. Con todo, me lo he pasado bien, especialmente viendo a Cranston entregado totalmente de nuevo como Hal, lo tremendamente expresivo que sigue siendo Muniz o las eternas disputas entre los personajes de Kaczmarek y Masterson, pero hay cierto estatismo que funcionaba bien con una serie en marcha, pero que queda raro que siga tal cual tantos años después.

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