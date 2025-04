'El hormiguero' se alza con Estopa y arroja 'La revuelta' con Ricardo Darín al mínimo de audiencias

Ya desde el principio de 'La revuelta' sorprendió que un programa tan de nicho tuviera tanta aceptación como para ganar el pulso a 'El hormiguero'. Fue un bonito espejismo, aunque luego el programa de Pablo Motos haya vuelto a tomar la delantera con el público generalista, tal como sucedió anoche con la victoria de la visita de Estopa frente a la de Ricardo Darín.

Mínimo histórico

Lo más visto de la noche del martes 22 de abril fue 'El hormiguero' con la entrevista a Estopa. Lograron aunar un 14,1% de share y 1.823.000 espectadores y lideraron con un amplio margen sobre 'La revuelta', que repitió el mínimo de cuota televisiva con 9,8%, lo mismo que marcó la semana pasada con su programa de reserva aunque con más espectadores: 1.253.000.

El espacio de David Broncano entrevistó a Ricardo Darín, que habló sobre su serie para Netflix 'El Eternauta', de cómo consiguió la nacionalidad española por "méritos especiales" ("Nos lo otorgó el Ministerio de cultura después del estreno de 'El hijo de la novia', al director y a mí"), así como del fallecimiento del papa Francisco.

También se enfrentó a las preguntas habituales, aunque solo medio insinuó la cantidad de dinero que tenía en el banco: "Todo lo que he ganado, que es muchísimo, lo tengo todo guardado. Soy un multimillonario chino, pero no gasto ni un centavo. Les dije a mis hijos desde el primer momento: 'De aquí no saldrá nunca un puto peso'".

Si bien anotó mínimo de cuota pero no de espectadores, tuvo que conformarse con un tercer puesto entre lo más visto del access prime time, ya que el tramo express de 'Supervivientes: Tierra de nadie' también le pasó por delante con un 12% y 1.552.000.

El reality de Telecinco lideró el prime time con su tramo general (20,7% y 1.391.000), prácticamente por incomparecencia del rival, puesto que el resto de competidores apenas le hicieron sombra: 'Renacer' en Antena 3 (10% y 855.000), 'El puente de los espías' en La 1 (7% y 523.000) o 'Código 10' en Cuatro (5,2% y 350.000).

