'Stranger Things' ha roto récords en Netflix con su temporada 5, pero la victoria es agridulce. Hay una serie de este año que ha mejorado su audiencia

Tras una maquinaria promocional imposible de evadir, 'Stranger Things 5' se ha estrenado con un éxito de lo más lógico en Netflix. En sus primeros cinco días, coincidiendo con el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, estos primeros cuatro episodios han conseguido 59,6 millones de visionados en todo el mundo, o lo que es lo mismo, el mejor estreno de la historia para una serie en inglés. Pero no todo son buenas noticias.

Unas audiencias raras

Aunque, sin duda, en Netflix tienen que estar contentísimos con el resultado (y aún les queda un último empujón en audiencias con tres nuevos episodios el 25 de diciembre y el último el fin de año), lo cierto es que ni siquiera es su mejor estreno del año: tal y como vemos en su propia web, el 27 de junio, la temporada 3 de 'El juego del calamar' consiguió 60,1 millones de visionados en solo tres días, frente a los cinco de 'Stranger Things', que se ha quedado a 500.000 visionados de superarla.

De hecho, la temporada 2 de 'El juego del calamar' también ganó ampliamente a esta quinta entrega de episodios, con 68 millones de visionados a lo largo de cuatro días. Pero más allá del fenómeno coreano, nadie ha conseguido toser a la serie de los hermanos Duffer, que se ha superado a sí misma en su debut: la temporada 4, allá por 2022, fue vista por 22 millones de personas durante los primeros tres días, una cifra totalmente aplastada por la quinta.

Queda por ver, por supuesto, cuál es el resultado final y si conseguirá vencer el récord hasta ahora inamovible de la temporada 1 de 'El juego del calamar' (265,2 millones de visionados) seguida por la de 'Miércoles' (252,1 millones de visionados totales). De momento, con estas cifras de visionados ya ha puesto a tiro su entrada en el top 10 histórico. Si el márketing no falla, y teniendo en cuenta que aún faltan cuatro episodios por estrenar, la única pregunta es cuál es el límite.

