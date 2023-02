Nuevo triunfo histórico del cine español en el Festival de Berlín 2023: pocas alegrías en un decepcionante palmarés que desluce la estupenda sección oficial

El jurado presidido por Kristen Stewart confeccionó un palmarés que dista bastante de las sensaciones que había compartido la prensa a lo largo del certamen. Siguiendo la tradición de compromiso social de la Berlinale, el premio más importante de la noche fue para 'Sur L'Adamant' de Nicolas Philibert, un documental sobre un centro de día que trabaja con el arte como terapia para enfermos mentales.

Un disparatado y poco justificable Oso de Oro que parece mucho más ligado a cuestiones extra-cinematográficas y al respeto que se le tiene a su cineasta que por los propios méritos de la cinta. La cinta de Philibert es empática, pero también repetitiva y soporífera. No hay rastro de esa grandeza cinematográfica que un premio de estas características requiere.

Premios para autores consagrados y buenas noticias para el cine español

Aunque nunca hay que tomarse los premios demasiado en serio, el palmarés de esta edición deja un amargo sabor de boca, ya que había calidad para premiar cosas más interesantes. Al final, la labor de los festivales consiste en detectar modas y comenzar corrientes artísticas que marcarán una época, y no parece que vaya a haber nada de eso en los galardones de este año.

Ninguna de las tres mejores películas de la sección oficial, y las que deberían tener un gran recorrido, se llevaron premio: ni 'Tótem', ni 'The Shadowless Tower', ni la extraordinaria y favorita 'Past Lives'. Lo de esta última es especialmente sangrante, ya que todo indica a que será una de las más importantes de 2023. Su ausencia solo puede entenderse con que, al producir A24 y dada su indudable calidad, no tendrá problemas para encontrar público y, por tanto, no necesita el apoyo del festival como sí lo hacen el resto de las propuestas.

De ser así, sería bastante injusto, aunque deja en mejor lugar al jurado que si la decisión viene porque directamente no les ha gustado. Esta y otras muchas, son decisiones incomprensibles que solo tendrán lógica para unos miembros del jurado demasiado preocupados en recompensar a cineastas consagrados (que, además, no viven sus mejores momentos artísticos) en lugar de nuevas y prometedoras voces. Ellos sabrán.

El Gran Premio del Jurado fue a parar a la inflada comedia dramática de Christian Petzold, 'Afire', que gustó mucho en general tanto a prensa como a público. Un premio que, aunque no se comparta el entusiasmo, puede llegar a entenderse. Con esa misma voluntad de recompensar a autores consagrados europeos, inexplicablemente, el Oso de Plata a la mejor dirección se lo llevó Philippe Garrel con la poco inspirada 'Le grand chariot' en la que junta a sus tres hijos en la gran pantalla.

Algo más de sentido tiene el Premio del Jurado para el deprimente y divisorio melodrama de João Canijo, 'Mal Viver', cuyas potentes imágenes sobrevuelan la memoria desde el día en que fue proyectada. Es el tipo de película que puede espantar a muchos, pero su rigurosa puesta en escena y la bellísima composición de sus planos enamorarán a cierto sector cinéfilo. Sorprendente, por poco obvia, pero interesante, es la elección del premio al mejor guion para la radicalidad narrativa de 'Music' de Angela Schanelec. Podrá ser visto como un disparate, ya que la opacidad de la cinta la hace en ocasiones muy complicada de seguir, pero, en el fondo, se trata de un trabajo medido al milímetro y que abre horizontes a nuevas formas de expresión artística.

En los apartados interpretativos, el Oso de plata a la mejor actuación secundaria destacó el discreto trabajo de Thea Ehre por 'Till the End of the Night' (que es, prácticamente, la protagonista), una de las películas más flojas de esta edición en cualquiera de las secciones. En una Berlinale en la que se vieron interpretaciones realmente memorables, cuesta comprender la elección cuando ahí estaban los repartos de 'Blackberry', 'Mal Viver' o la presencia luminosa que siempre es Paula Beer en 'Afire'.

Mucho más acertados estuvieron galardonando el sutil y sensible retrato de una infancia trans encarnado por la pequeña Sofía Otero en '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola Solaguren. Su poderosa mirada otorga una sensibilidad especial a una película bonita, que peca de querer abarcar demasiado, pero que cuenta con excelentes interpretaciones, no solo de ella, sino también de su madre ficticia Patricia López Aranaiz.

Otero, de 9 años, recogió el premio emocionada, entre lágrimas, de manos de la mismísima Kristen Stewart. Es la actriz más joven de toda la historia del festival que se alza con este galardón. Se confirma así, la buena racha del cine español en Berlín tras el histórico el histórico Oso de Oro año pasado con 'Alcarràs'. Esto debería abrir el debate de las condiciones para la nominación a los Goya, ya que la joven actriz, por edad, no puede optar el año que viene al premio de la Academia española a mejor actriz revelación.

Por otro lado, el premio técnico, es decir, el Oso de plata a la mejor contribución artística, cayó en manos de Hélène Louvart y su espléndida fotografía para 'Disco Boy'. Poco que objetar en este ámbito, ya que la ópera prima de Giacomo Abbruzzese es un estiloso festín visual cuyas texturas pasan de los paisajes naturales de Europa del este, a la colorida intensidad de la selva africana, pasando por secuencias discotequeras hipnóticas.

En la sección Encounters, la segunda en importancia, el belga Bas Devos triunfó con 'Here', elegida como la mejor película, mientras que dos cineastas españoles compartieron el premio especial del jurado: Paul B. Preciado por 'Orlando, mi biogragía política' y Lois Patiño por 'Samsara'.

La mexicana Tatiana Huezo ganó aquí el premio a la mejor dirección, así como el premio al mejor documental del festival por 'El eco'. La mejor ópera prima fue para la argentina 'Adentro mío estoy bailando', de Leandro Koch y Paloma Schachmann, que también formó parte de Encounters. Los premios del público de la sección Panorama fueron para la película de Burkina Faso 'Sira', de Apolline Traoré, y para el documental americano 'Kokomo City' de D. Smith.

(Vídeo con declaraciones de los ganadores; la emisión arranca a los 26:20 minutos)

Podéis consultar el palmarés completo en la web oficial del Festival de Berlín, a continuación os dejo el listado de ganadores de la Sección Oficial:

Mejor película: Sur l’Adamant (On the Adamant), de Nicolas Philibert

Gran premio del jurado: Roter Himmel (Afire), de Christian Petzold

Premio del jurado: Mal Viver (Bad Living), de João Canijo

Mejor dirección: Philippe Garrel, por Le grand chariot (The Plough)

Mejor interpretación protagonista: Sofía Otero, por 20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees)

Mejor interpretación de reparto: Thea Ehre, por Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night)

Mejor guion: Angela Schanelec, por Music

Extraordinaria contribución artística: Hélène Louvart, por la fotografía de Disco Boy

Artículo escrito por Fernando García.