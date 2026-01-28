9,5 millones de espectadores pegados al televisor. Esta olvidada película del oeste de Clint Eastwood marcó un récord en España que nadie ha conseguido superar

El auge de las plataformas de streaming han llevado a que las audiencias en televisión bajen de forma clara, pero hubo una época no tan lejana en la que las cosas no eran sí. Eso sí, hay un olvidado western de Clint Eastwood que marcó un récord de audiencia en 1992 que ninguna otra película ha conseguido superar.

La película del oeste que hizo historia en nuestro país es 'Dos mulas y una mujer', un western cómico que Eastwood protagonizó junto a Shirley MacLaine en 1970. En su momento no fue un gran éxito, ya que costó 2,5 millones de dólares y recaudó algo menos de 5 en Estados Unidos, mientras que en España sumó el equivalente a 338.000 euros.

Éxito monstruoso en televisión

Eso unido a otros factores llevó a que 'Dos mulas y una mujer' prácticamente nunca se mencione entre los mejores trabajos de Eastwood, estando además algo olvidada actualmente. De hecho, ahora mismo no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en nuestro país, quedándonos solamente la opción de hacernos con ella en blu-ray.

Sin embargo, 'Dos mulas y una mujer' hizo historia el 10 de marzo de 1992 en España, ya que su emisión dentro de un ciclo dedicado a Clint Eastwood en TVE1 se saldó con unos monstruosos datos de audiencia: 9.598.000 de espectadores y un share medio del 61,8%. Ninguna película de Hollywood ha logrado igualar o superar esos datos desde entonces.

Tan buenos fueron esos datos que 'Dos mulas y una mujer' ocupa el segundo puesto entre las películas más vistas de todos los tiempos en la televisión española. Por delante solamente está 'Cateto a babor' con 10.078.000 espectadores, pero un share inferior, ya que la comedia comandada por Alfredo Landa se quedó en un 60,5%.

Por si tenéis curiosidad, la segunda película más vista dentro de ese ciclo destinado a Eastwood fue 'Harry el sucio', pero este aclamado thriller se tuvo que contentar con 7.910.000 espectadores el 31 de marzo de 1992, mientras que en tercer lugar encontramos a 'El fuera de la ley', que hizo 6.998.000 espectadores el 5 de mayo de ese año. De hecho, 6 de las 25 películas más vistas ese año en la televisión española lo tuvieron a él como protagonista.

Hoy en día resulta impensable que ninguna película se acerque a esos datos, porque además no hay ni una sola película de Hollywood que haya llegado tan siquiera a las cifras de 'El fuera de la ley' en lo que llevamos de siglo XXI. El récord está en manos de 'Avatar' y los 6.250.000 que consiguió la película de James Cameron el 13 de noviembre de 2013.

