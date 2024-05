La conmovedora película que es homenajeada en el cartel de Cannes, pero que fue objeto de polémica. Akira Kurosawa muestra el Japón post-Oppenheimer y puedes verlo gratis en streaming

Los tiempos culturales raramente son estáticos, observándose cambios bastante considerables en cómo se perciben determinados acontecimientos y cómo deben ser comentados. Hace poco más de una semana vimos como en redes se hacía viral una viñeta que señalaba todas las clásicas historietas de El Jueves que caían en la misoginia o el blanqueamiento de determinadas conductas. Se puede señalar el contexto diferente o a lo que se intentaba criticar con esas viñetas, pero no deja de ser algo fútil de base criticar que algo del pasado resultase inapropiado: Los ojos del presente priorizan determinadas cosas que los del momento no, porque estaban centrados en responder a su tiempo cultural.

No deja de resultar curioso como estos cambios de paradigma arrojan luz sobre determinadas polémicas que probablemente hoy no se producirían. Un año después de lidiar con el legado de la bomba atómica con ‘Oppenheimer’ o ‘Godzilla: Minus One’, discutiendo como Japón fue asolada por una fuerza radioactiva que la dejó tocada en muchos aspectos, parece que ya no hay espacio para lo controversia que arrojó una película como ‘Rapsodia en agosto’.

Japón después de la bomba

La película de Akira Kurosawa es la homenajeada en el cartel oficial del Festival de Cannes 2024, unos 33 años después de que esta cinta japonesa fuese presentada en el festival francés y causase polémica. Una contenida e íntima exploración del Japón post-nuclear que hoy podemos ver en streaming gratis a través de Plex y de PlutoTV.

La película se centra en una anciana mujer superviviente del bombardeo de Nagasaki, que causó la muerte de su marido. Años después de ese evento, le llegan noticias de su hermano al que no ve desde hace años, que se mudó a Hawaii y se estableció aceptando la nacionalidad estadounidense. Este desea reencontrarse, y la mujer se encontrará ante una difícil reflexión mientras pasa el verano acompañada de sus cuatro nietos.

El director japonés trata de reflexionar casi medio siglo después de sobre la sociedad japonesa que ha quedado tras la bomba, y qué clase de relación se puede tener con los artífices de la bomba, los americanos. Aquí están representados con el personaje de Richard Gere (hijo del hermano japónés que se fue a Hawaii), que llega a abordar el lanzamiento desde la reconciliación y la disculpa. Esta decisión fue el objetivo de la controversia contra Kurosawa, acusado de chovinismo y de ignorar deliberadamente las atrocidades cometidas por su país durante la guerra antes de la bomba atómica.

‘Rapsodia en agosto’: cotidiano y social

Pero Kurosawa no estaba interesado en explorar ese legado nuclear y esa masacre desde lo político, sino desde lo antropológico y hasta tímidamente desde lo espiritual. El director crea imágenes sugerentes y simbólicas para intentar reflejar el sentir social varias décadas después, intentando que supure la angustia reprimida de esta superviviente entre momentos cotidianos de lo más triviales, con unos niños que interactúan y juegan libres de cualquier peso emocional sobre esa tragedia.

Es un retrato complejo y fascinante, si bien marcado por una naturalidad tan pequeña que hace que se vea completamente intrascendente dentro de una obra marcada por la épica y hasta por dramas muy grandes como ‘Vivir’. Pero no hay nada realmente desechable en esta fina y conmovedora historia que hoy resulta especialmente interesante y digna de revisión.

