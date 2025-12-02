Hoy en streaming, una de las mejores películas derivadas del éxito de ‘El exorcista’ con una mezcla de terror sobrenatural y thriller policial

Los setenta fueron una época clave en el cine de terror en Estados Unidos, estableciendo los cimientos de lo que el cine de género explotaría a conciencia en décadas venideras. Fue también importante por cómo empezó a tener un alcance más considerable que ser la película barata que poner en las sesiones dobles, siendo el plato principal en determinadas ocasiones.

Un cambio de paradigma provocado por el fenómeno de ‘El exorcista’, que tambíen desplegó una potente ola de horror sobrenatural ligado a lo religioso. No exclusivamente a lo satánico o lo demoniaco, ya que también surgieron al calor de dicho éxito películas con mala baba tirada a la religión, como fue el caso de la admirable ‘Demon’.

Maté porque me lo dijeron

Larry Cohen crea una de las joyas de culto de los setenta en esta fabulosa mezcla de terror religioso, thriller policial e incluso elementos de ciencia ficción. Una de las películas que cimentó su reputación como cineasta de género y de la ciudad de Nueva York que se puede ver en streaming a través de Filmin.

Las calles de Nueva York están constantemente asediadas por crímenes, pero ahora parece que una ola de asesinatos masivos se está apoderando de la ciudad. El devoto detective de la policía Peter Nicholas, algo fracturado en su vida sentimental, empieza a investigar los motivos detrás de que todos estos criminales asegurasen que seguían mandatos divinos.

Este “Dios me hizo hacerlo” mencionado de manera repetida y da el título original a la cinta es la base del conflicto que Cohen desarrolla para hacer otra de sus miradas críticas a lo que aprecia como psicosis colectiva en Nueva York. La devoción religiosa llevada a extremos inquietantes para estudiar sus efectos represivos y alienantes.

‘Demon’: el diablo no es lo más aterrador

El director vuelve a hacerlo desde sus límites presupuestarios bajos, e incluso con aroma de cine de guerrilla, para mantener el pulso neoyorquino que marcó su cine previo. Ese que le permite mirar también con suspicacia los métodos policiales, además de subvertir la idea demoniaca que atraviesa mucho terror religioso de la época para señalar como la Biblia casi pinta a Dios como la entidad más cruel.

‘Demon’ acaba exhibiendo un estilo libre en cuanto a tono, volviendo a esgrimir la suciedad de la serie B e incluso un humor destartalado que se cuela a modo de sátira en el cine de Cohen, y también se lanza a la piscina con atrevimientos visuales psicodélicos muy logrados. Esto la hace una de las obras de culto de un experto en ellas, como demostraría también en ‘La serpiente voladora’ o ‘In-natural (The Stuff)’.

