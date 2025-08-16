La mejor película bélica de la historia con mucha diferencia sobre el resto. Una obra maestra del cine de guerra famosa en España por un triste motivo

La dictadura de Francisco Franco en España puede que sea echada de menos por algunos nostálgicos, pero lo cierto es que fue un régimen en el que las libertades estaban restringidas en nuestro país. En lo referente a los temas que más nos apasionan en Espinof, el franquismo supuso la censura de algunas películas e incluso la prohibición del estreno de otras. Hoy queremos recuperar un título que pertenece a los afectados del segundo grupo y que además es, para mí, la mayor obra maestra del cine bélico de todos los tiempos: 'Senderos de gloria' ('Paths of Glory').

Un estreno polémico para Kubrick y no sólo en España

La película dirigida por Stanley Kubrick llegó a los cines de Estados Unidos en 1957, pero su estreno en Europa fue bastante complicado. En este artículo me he centrado en el caso de España, pero lo cierto es que su desembarco en el continente europeo estuvo acompañado de mucha polémica, algo que sin duda ayudó a que también fuese prohibida en Suiza, donde no se estrenó hasta 1970, o Bélgica, donde acabó lanzándose a finales de 1958.

Además, la película fue retirada del Festival de Berlín, en Alemania, donde tuvo lugar la premiere mundial el 1 de noviembre de 1957, y tardó dos años en poder verse de forma normalizada en pantalla grande, mientras que en Francia tuvieron que esperar hasta 1975.

Sin embargo, el caso de España es especialmente llamativo, ya que 'Senderos de gloria' tiene el dudoso honor de ser la última película prohibida por el franquismo en poder verse en nuestro país. De hecho, hubo que esperar hasta el 13 de octubre de 1986 para poder verla en cines, lo que supone que aún se mantuvo invisible durante casi 11 años tras la muerte de Franco (y casi 30 años desde su lanzamiento original).

¿Y por qué se prohibió exactamente 'Senderos de gloria' en España? En este caso no tiene nada que ver su forma crítica de mostrar al ejército francés, algo que sí pesó mucho en los problemas que tuvo en otros países, ya que en este caso era una cuestión de mensaje: al gobierno franquista no le gustaba nada el mensaje anti-militarista que ofrecía la película protagonizada por Kirk Douglas.

Lo que no está nada claro es por qué luego hubo que esperar tanto tiempo en plena democracia para que 'Senderos de gloria' llegase a los cines españoles. Al menos esa aberración histórica acabó corrigiéndose y casi 500.000 espectadores se animaron a ver la película de Stanley Kubrick en pantalla grande.

Si os habéis quedado con ganas de verla, 'Senderos de gloria' está disponible en streaming. La encontraréis tanto en el catálogo de Amazon Prime Video como en el de Filmin.

