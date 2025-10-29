La mejor película de culto regresa con su versión definitiva. Un espectáculo inolvidable que ahora presenta su codiciado steelbook

Se suele prestar muchísima más atención a los lanzamientos en formato físico de los últimos estrenos que a la llegada de grandes clásicos. Es inevitable que lo más nuevo llame más la atención, pero sería un error dejar caer en el olvido el cine de antaño. Y es que hay demasiados peliculones que no pueden ir perdiéndose por el camino.

Con esa idea en mente he querido aprovechar la llegada en 4K de 'The Rocky Horror Picture Show' a España para hacer un repaso al espectacular steelbook que se ha puesto a la venta en nuestro país al precio de 32,99 euros. Una edición deslumbrante para la película de culto por excelencia, hasta el punto de que no hay ninguna que tan siquiera se acerque al impacto conseguido por este largometraje dirigido por Jim Sherman. Vamos a ello.

El steelbook

No voy a decir que sea perfecto porque esta película se presta a tener infinidad de diseños maravillosos -ya en su momento hubo otro glorioso en blu-ray-, pero sí que se trata de una edición en caja metálica muy atractiva. La parte frontal se centra en el Dr. Frank-N-Furter interpretado por Tim Curry, mientras que en la trasera hay espacio para muchos más personajes.

Por cierto, para la ocasión se ha optado por un steelbook algo diferente a lo habitual, ya que tiene un diseño mate, pero con algunos elementos barnizados. En concreto, la parte dedicada a los personajes, lo cual da un toque mayor de exclusividad al producto.

Unas pocas imágenes para que podáis ver con mayor detalle tanto la parte delantera como trasera, sin olvidarnos del canto, que al final es muy probable que sea lo que más veamos de esta edición en nuestra colección.

Para la parte de interior se vuelve a confiar en una imagen del mítico personaje interpretado por Curry, dejando bastante limpio el espacio reservado a ambos discos.

Tampoco hay que olvidarse de los discos, donde se ha optado por un diseño muy diferenciado, manteniendo la imagen de portada para el disco en UHD y optando por un diseño algo más sencillo para el blu-ray. Se agradece mucho que no haya optado por el esfuerzo para que encajen con el espíritu de la película, que últimamente es demasiado habitual optar por diseños de lo más sosos.

Por cierto, como tenía en mi colección el digibook publicado en su momento en nuestro país, he considerado oportuno sacar fotos comparativas de ambas ediciones por si hay gente que esté pensando que ya tiene suficiente con eso. Por mi parte, creo que lo ideal sería tener ambas, pero claro, ahí entra tanto el factor económico como el del espacio que uno tenga en casa.

Los contenidos adicionales

Esta edición en UHD incluye una gran cantidad de extras, pero la abrumadora mayoría de ellos ya estaban presentes en la edición en blu-ray lanzada hace ya 15 años, por lo que tampoco veo mucho sentido a repasarlos. Lo que sí merece la pena destacar es que hay varios contenidos adicionales de esa edición previa que se pierden por el camino. Quizá la pérdida más dolorosa sea la de 'La búsqueda del 35 aniversario', un curiosísimo documental muy en la línea del espíritu de la película que podéis ver online aquí.

Con todo, se puede entender que esa pieza sea exclusiva de la edición con motivo del 35 aniversario, pero también uno espera entonces que se haya hecho algo especial con motivo del 50 para incluirlo aquí. Por desgracia, no ha sido el caso, y eso que varios de los actores sí se han prestado a ello para Entertainment Weekly.

La gran novedad de esta edición en lo referente a los extras es 'Pista de Trivial: 50 años ¡y aún dando caña!', en la cual se ofrecen una gran variedad de curiosidades al espectador mientras va viendo la película. La información aparece como si fuera una pista de subtítulos y tiene un enfoque quizá demasiado neutro para una película como la que nos ocupa -por ejemplo se dice que a Vincent Price le ofrecieron un papel, pero sin entrar en detalles sobre por qué lo rechazó-.

En resumidas cuentas

Pese a que se pierdan algunos extras por el camino, esta edición en UHD de 'The Rocky Horror Picture' brilla con luz propia en lo referente a la calidad de imagen -no llega a ser un título de referencia, pero sí se nota que la nueva restauración en 4K ha sido hecha con mimo- y sonido, destacando la inclusión de una pista en Dolby Atmos exclusiva para esta versión de la película.

A eso hay que sumarle que sigue teniendo una dosis muy generosa de contenidos adicionales y una presentación en caja metálica muy vistosa y acorde a la propia naturaleza de la película. Con todo, lo ideal quizá sería unir aquí el nuevo UHD con el antiguo blu-ray para tenerlo prácticamente todo -y digo prácticamente porque también hubo algún extra del dvd que no llegó al blu-ray-.

En Espinof | Las 30 mejores películas de cine de culto de la historia

En Espinof | Los steelbooks, ¿salvación de un formato físico en horas bajas o una moda pasajera? Así se ve la situación desde dentro del mercado español