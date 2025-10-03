Esta película de aventuras es perfecta para toda la familia y acaba de estrenarse en streaming. Un fabuloso entretenimiento más en una saga imprescindible

No está especialmente propicio el panorama para el cine disfrutable para toda la familia, con Pixar en una etapa menor como estudio y la mayoría de alternativas animadas teniendo atractivo limitado, o de simpleza tan excesiva que resulta insultante. No hablemos ya de encontrar propuestas para todos los públicos en acción real, esa batalla parece casi dada por perdida.

Pero no para un estudio británico, que ha conseguido convertir a Paddington no solo en uno de los grandes fenómenos populares del cine comercial, sino también una exquisita saga cinematográfica hecha con artesanía, mimo y corazón. Algo que teníamos duda de si iba a poder mantenerse con ‘Paddington: Aventura en la selva’ por la ausencia de Paul King.

Un oso en su Fitzcarraldo

https://dai.ly/x908unu

Y aunque la ausencia se nota, seguimos teniendo un entretenimiento fabuloso y emocionante que lleva al adorable oso hacia el puro género de aventuras clásicas. Esta vez acompañado en el reparto por Antonio Banderas y Olivia Colman, la tercera entrega de la franquicia hace su estreno en streaming a través de Movistar+.

Paddington se ha acostumbrado ya a la vida en Londres, aunque no puede evitar sentir añoranza de su hogar original y de su tía Lucy. Un día recibe una carta procedente de Perú informándole de la desaparición de su tía de la residencia en la que estaba, y tendrá que viajar por los peligrosos rincones de la selva junto a la familia Brown para rescatarla.

En este en cierta parte inevitable retorno del personaje a sus raíces, la película regurgita a gusto odiseas por las tumultuosas aguas selváticas, desde ‘La reina de África’ a ‘Fitzcarraldo’. Todo siempre desde sus aspectos más superficiales, pero evocando en parte tanto la aventura clásica de Hollywood como el retrato del caos de atravesar la amazonia.

‘Paddington: Aventura en la selva’: con encanto hasta el final

Si acaso, ‘Paddington: Aventura en la selva’ evidencia que el personaje está a prueba de balas, y que puede sobrevivir en parte incluso sin tener a sus artesanos principales. Incluso sin parte del reparto original. Tantas ausencias deberían haber hecho zozobrar en exceso este barco, pero sabe entretener bien para que todo llegue a buen puerto.

Es posible, de nuevo, que el personaje principal sea tan encantador y tan divertido en las payasadas físicas y dialécticas en las que se mete, que sea complicado resistirse a perdonar lo que es un esfuerzo menor en comparación a dos joyas asombrosas. Pero consigue ser lo bastante notable para que la saga siga siendo imprescindible.

