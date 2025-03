Disney quiso deshacerse de esta serie de fantasía pese a adaptar una popular saga literaria y la puedes ver completa en streaming

El año pasado, Disney decidió deshacerse de la nueva adaptación de 'Las crónicas de Spiderwick', a pesar de que ya contaba con una primera temporada rodada. Finalmente, el canal gratuito The Roku Channel rescató la serie basada en los libros de Holly Black, que en España está disponible a través de Movistar Plus+.

Hadas entre nosotros

La historia está protagonizada por la familia Grace, que se muda a la destartalada mansión de su antepasado Spiderwick para intentar empezar de cero. Lo que no saben es que su pariente elaboró un bestiario de hadas y otras criaturas mágicas que campan a sus anchas por el pueblo... y una de ellas está a punto de ejecutar su venganza.

'Las crónicas de Spiderwick' ('The Spiderwick Chronicles', 2024) es una serie creada por Aron Eli Coleite (guionista también de la adaptación en serie de los cómics de 'Locke & Key') que fue encargada en un principio para Disney+, pero finalmente la plataforma tumbó el proyecto, sin importar que la temporada 1 ya estaba rodada.

Después de un periodo de incertidumbre, en el que parecía que la serie iba a caer en saco roto, el canal gratuito The Roku Channel la rescató y la estrenó en abril del año pasado, mientras que en España tuvimos que esperar hasta que SyFy anunció por sorpresa que emitiría la serie.

La temporada se compone de 8 episodios de 45 minutos de duración que podéis recuperar en streaming en Movistar Plus+ y cualquier otro servicio que incluya el canal SyFy a la carta.

La historia se basa en la saga homónima escrita por Holly Black y Tony DiTerlizzi, una pentalogía middle grade (demografía intermedia entre infantil y juvenil) que ya fue adaptada en 2008 por Mark Waters, con Freddie Highmore interpretando el papel de los dos gemelos protagonistas.

La saga original de 'Spiderwick' y otros libros derivados

Aquella primera adaptación no terminó de ser un pelotazo en taquilla, razón por la cual no llegamos a ver nunca el resto de títulos de la saga. 16 años después, llega este nuevo intento de trasladar a la pantalla esta historia de fantasía, apelando a un público más juvenil al convertir a sus protagonistas en adolescentes (el camino inverso a 'Percy Jackson', vaya).

La serie cuenta con Christian Slater como principal reclamo en el reparto, que da vida a Mulgarath, el ogro malvado que le pondrá las cosas difíciles a la familia protagonista, interpretada por Lyon Daniels, Noah Cottrell, Joy Bryant y Mychala Lee.

Valorando la serie por sí misma y no como adaptación (ya que no he leído los libros ni visto la película anterior), cuenta con un inicio bastante prometedor, en ese primer episodio que plantea una trama llena de misterios y criaturas mágicas, como marco para el drama familiar de los Grace.

En general, la serie entretiene y tiene una estética vistosa, con efectos especiales muy limitados, eso sí (como suele suceder en series de presupuesto ajustado que solemos ver en SyFy). Si bien tiene algunas criaturas donde el acabado funciona mejor (Dedalete, por ejemplo), muchas escenas no terminan de lucir en el apartado técnico.

De todos modos, donde más flojea la serie es en el guion, que nunca consigue pasar de ameno porque no profundiza de manera interesante en sus personajes. Incluso en momentos en que podría hacerlo, como cuando Jared entra en conflicto con su propio carácter impulsivo (que en aventuras épicas suena muy bonito, pero peca de no pensar en los demás a cada paso que da), al final se convierte en una oportunidad perdida y solo trata el tema superficialmente.

Si bien hay un intento de desarrollo de personajes, al final no termina de darles los suficientes matices para que nos resulten interesantes y casi todos los conflictos personales que tienen no pasan del cliché (¿hace algo la madre aparte de pasarse toda la serie diciendo "¡Mis hijos, los más guapos!"?).

Eso hace que el clímax final se quede algo descafeinado, aunque quizá lo más llamativo de ese desenlace es sacarse un giro in extremis que culmina con un cliffhanger bastante cantoso. Más que nada porque el futuro de la serie aún es incierto y no sé hasta qué punto habrá posibilidades de ver una temporada 2, visto lo que ha costado que la primera viera la luz.

'Las crónicas de Spiderwick' funciona como entretenimiento ligero y tiene una estética resultona, que seguro que os amenizará la tarde si sois de series sobrenaturales al estilo 'Wynonna Earp' o incluso la ya mencionada 'Percy Jackson'. Si bien es un producto bastante modesto que podría haber lucido mucho más de haberle dado un par de vueltas a su guion.

En Espinof | 8 adaptaciones de sagas literarias que fracasaron estrepitosamente y se quedaron en una sola película

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024