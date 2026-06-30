Esta serie es un drama precioso sobre la familia elegida con el que es imposible no encariñarse. Lo mejor de ella es que también deja espacio para el humor

Aunque su punto de partida pueda recordar al de tantas otras historias sobre adultos inmaduros que se ven obligados a madurar de golpe, 'Proud' demuestra que no es comparable con ellas. La serie polaca creada por Karol Klementewicz sigue a Filip, un joven modelo atrapado en una espiral de fiestas, excesos e irresponsabilidad cuya vida cambia por completo cuando una tragedia familiar lo convierte en el único capaz de cuidar de su sobrina de un año.

A partir de ahí, el drama deja de ser solamente sobre el aprendizaje de un hombre que debe asumir responsabilidades para convertirse en una reflexión sobre la familia elegida, el duelo y las barreras a las que todavía se enfrentan las personas LGTBIQ+ que quieren formar una familia -especialmente en la conservadora Polonia actual-.

Más que una historia sobre la paternidad

Cuando conocemos a Filip Raczyński (Ignacy Liss), vemos que vive entregado a un estilo de vida marcado por las fiestas, las drogas y el modelaje. Es un joven carismático, impulsivo y completamente incapaz de asumir responsabilidades, y se pasa los días enlazando trabajos, noches de excesos y pequeños desastres que acaban afectando a todos los que le rodean, desde su mejor amigo hasta su hermana Anka, con quien vive de manera temporal.

La serie dedica su primer episodio a que conozcamos a ese Filip antes de que la vida le dé un vuelco a su vida. Tras la muerte de Anka, el joven se convierte inesperadamente en el único adulto dispuesto a cuidar de la pequeña Tosia y decide luchar por adoptarla para evitar que termine en el sistema de acogida en el que ambos crecieron tras perder a su madre. Ese giro es lo que acaba transformando por completo el tono del relato y lo que da inicio a una historia sobre la responsabilidad, la pérdida y el miedo a repetir los errores.

Pero la verdad es que 'Proud' no se queda solo en un drama familiar. Uno de sus aspectos más interesantes es cómo aborda las enormes trabas legales y sociales a las que se enfrenta Filip por ser un hombre gay en la Polonia actual. La serie muestra con naturalidad una realidad donde incluso un abogado llega a recomendarle que esconda su orientación sexual si quiere conservar la custodia de la niña, convirtiendo la paternidad en una lucha constante contra un sistema profundamente conservador.

Todo ello convive con un humor negro que aparece en los momentos más inesperados. Desde incómodas audiciones como modelo hasta situaciones absurdas provocadas por el carácter autodestructivo de Filip, la serie consigue equilibrar la comedia con el drama sin que ninguno de los dos registros anule al otro. Y esa mezcla hace que incluso los episodios más duros acaben teniendo algo de ligereza.

Además, a nivel visual, la serie tiene un acabado casi cinematográfico gracias a una fotografía muy cuidada, primeros planos cargados de emoción y silencios que dicen tanto o más que los diálogos. El resultado es un drama realmente bonito que no deja de ser mordaz cuando toca y que habla sobre el derecho a formar una familia, pero también sobre la posibilidad de encontrar un hogar en las personas que deciden quedarse a tu lado cuando todo lo demás se derrumba.

La tenéis en HBO Max.

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