Hoy en 'streaming', una tierna fábula rural sobre un joven con mala leche que aprende a madurar haciendo queso

Pocas cosas son tan auténticas como encontrar la belleza en lo cotidiano. Y eso es justo lo que consigue 'La receta perfecta' -que en francés se titula 'Vingt Dieux' y en inglés 'Holy Cow'-, el debut de Louise Courvoisier y una película que sorprende al transformar una historia de precariedad y duelo en un relato lleno de ternura, humor y madurez.

Ambientada en la región del Jura en Francia, famosa por su queso comté, la película sigue a Totone, un adolescente que de repente debe hacerse cargo de su hermana pequeña tras la muerte de su padre. Sin embargo, lo que podría haber sido un retrato sombrío de la pobreza se convierte, en cambio, en un relato cálido y luminoso sobre el crecimiento, la amistad y la familia elegida, con el queso como una metáfora tan evidente como entrañable lo que implica madurar y hacerse mayor.

Entre quesos y responsabilidades

Totone, interpretado con sutileza por Clément Faveau, carga con un peso demasiado grande: tiene que cuidar de su hermana Claire y, al mismo tiempo, enfrentarse a la visión del hombre rudo y violento que el mundo espera de él. Tiene un plan para salir adelante y es tan ingenuo como esperanzador. Consiste en participar en un concurso de comté con la esperanza de ganar 30.000 euros. Y durante el camino, se nos mostrará como alguien frágil y contradictorio, a veces violento y otras lleno de ternura, reflejando las tensiones de una masculinidad en el mundo rural a la que rara vez se le permite ser vulnerable.

La película encuentra respiro en las amistades de Totone y en la relación con su hermana, que aportan un contrapeso afectivo frente a un entorno marcado por la dureza. También lo hace en su vínculo con Marie-Lise (Maïwene Barthelemy), una joven granjera muy directa y honesta que se convierte en su interés amoroso. Su presencia en pantalla le aporta frescura a la historia y confirma que la calidez de la película no es algo casual, sino el eje de la historia.

Calidez fermentada

Más allá de la trama, 'La receta perfecta' logra plasmar la belleza de lo rural, transmitiendo tanto la riqueza de una tradición como la sensación de encierro en un pequeño pueblo que brinda muy pocas oportunidades. El humor y los pequeños gestos conviven con la tragedia, haciendo que la película nunca hable desde el derrotismo, sino desde un lado muy humano.

Lejos de ofrecer finales cerrados o soluciones mágicas, 'La receta perfecta' abraza la imperfección y el caos de la vida adolescente. Sus personajes tropiezan, hacen daño y sufren cuando les hieren, pero también encuentran, en la amistad y el cuidado mutuo, un refugio. Así, la película -que, por cierto, está disponible en Filmin- se convierte en una ópera prima muy cálida y sorprendente. Un lugar en el que cualquiera querría quedarse.

