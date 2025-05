Si Ken Loach recibiera el encargo de hacer un thriller urbano y trepidante, se parecería a ‘La historia de Souleymane’

Afrontar el cine social es un reto complicado si no se aplica una distancia apropiada, porque es fácil caer en la línea de la mera explotación de los dramas de otras personas a las que el director no se aproximaría en la vida real. Saber hacer que sus problemas sean algo empatizable, y que no parezca que te estás congratulando por contarlo tú, pero aun así mantener cierto estilo distinguible.

Hay maestros que claramente han encontrado ese equilibrio, como Ken Loach o los hermanos Dardenne, que han mantenido sus carreras en un compromiso social y político marcado, pero sus formas siguen siendo reconocibles sin que por ello se quebrante su adecuada distancia a sus sujetos. Es algo a lo que aspira una película como ‘La historia de Souleymane’.

Una vida a pedales

Esta aclamada película francesa se estrenó el pasado viernes en los cines tras triunfar en festivales como Cannes, donde fue premio del jurado y se llevó mejor actuación en la sección Un Certain Regard, y se llevó cuatro premios César este año de las ocho nominaciones a las que aspiraba. Boris Lojkine consigue un drama social con impulso y energía además de pertinencia, y vale la pena verla mientras esté en carteleras.

En ella se nos muestra la vida de gente como el joven guineano que da título a la película. Inmigrante en Francia que espera que se apruebe su solicitud de asilo y pueda obtener papeles de residencia, tiene que trabajar de manera clandestina como repartidor de una startup especializada. Mientras se preocupa por clavar la entrevista que pueda determinar su destino, su realidad precaria y desprotegida le pone cada vez más en riesgo.

Para poder seguir el ritmo intenso que lleva a Souleymane de una punta a otra de París, Lojkine toma una serie de decisiones inteligentes para que su cámara siempre esté a la distancia (real y emocional) correcta para relatar la historia. Las decisiones formales están siempre al servicio de los movimientos de su personaje, incluyendo sus pedaleos a todo ritmo por los carriles bicis y en los peliagudos cruces de calles.

‘La historia de Souleymane’ y la cercanía correcta

Esto otorga al drama social que se relata un impulso y tono de thriller urbano que ayuda a distinguir a ‘La historia de Souleymane’ de otras películas de supuesto compromiso. Aunque el guion de Lojkine tiene la necesidad en algunos momentos de dejarse llevar por la acumulación de desgracias, la experiencia es dinámica para evitar que sea un visionado que retoce en la miseria.

Su final confía demasiado en que va a atar todas las piezas para hacer justicia al título de la película, pero por lo demás el recorrido es encomiable. Es capaz de explorar rincones con una mirada genuina y hacer sentir muy reales a los personajes que vemos, a los que en la vida real apenas se les da poco más que un saludo o un gracias como mucho. Tiene un uso inteligente del cine para relatar realidades que merecen ser contadas, y por eso merece algo más que pasar bajo el radar.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming