'Andor' habría vivido el retorno de un mítico villano de 'Star Wars', pero Disney decidió terminarla antes de tiempo

Es normal estar un poco cansado de la saga 'Star Wars: en los últimos 5 años se han hecho 20 temporadas de 11 series distintas (sin contar las exclusivas para YouTube) y se han anunciado infinidad de proyectos audiovisuales, cómics y videojuegos. Sin embargo, si preguntas a un fan a ultranza, siempre te va a decir lo mismo: que 'Andor' es la buena. La que hay que ver sí o sí. Paradójicamente, y pese al aplauso crítico, es la que Disney redujo de cinco a dos temporadas, dejando para la eternidad un eterno "¿Qué hubiera pasado si?" en la imaginación de sus seguidores.

El EmperAndor

La primera temporada de 'Andor' se estrenó en septiembre de 2022, y la segunda en abril de 2025: dos años y medio que solo sirvieron para crear hype por 12 episodios que encantaron y frustraron a los seguidores (que querían más, claro) a partes iguales. Ahora, gracias a una entrevista en el podcast Script Apart, hemos podido echar un vistazo a ese futuro que nunca veremos gracias a Dan Gilroy, hermano del showrunner Tony Gilroy.

¿Qué más podríamos haber explorado? Por dios, ¿a dónde podríamos haber ido? ¡No puedo que después de cinco años no hubiéramos mostrado al Emperador! Creo que nos habríamos acercado a ese mundo. Creo que habríamos seguido adelante, en plan: "Estamos captando muy bien las fuerzas de la oposición aquí, pero profundicemos en el poder en este momento, en los salones del poder". Creo que habríamos profundizado en los salones del poder y lo habríamos explorado. Esa habría sido la forma natural de avanzar.

Cabe recordar que Gilroy ya comentó en una ocasión que no tenía ningún interés de escribir para el gran villano de la serie: "Nunca estuvo en mis planes. Escribir para Darth Vader te limita muchísimo. Ya lo he hecho. No tiene mucho que decir". Uno puede deducir que también se refería al Emperador, pero quién sabe, quizá le resultara más estimulante. Cinco años, después de todo, habrían dado para muchas historias en una galaxia muy, muy lejana.

