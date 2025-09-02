Cuando un multimillonario chino quiso "conquistar Hollywood" con su "Transformers mezclado con Shakespeare", y acabó haciendo algo tan desastroso que seguimos sin verlo hoy

Si bien no hay un sistema tradicional de veteranía en Hollwyood que asegure trabajo a nadie, suele funcionar que los directores empiezan haciendo películas pequeñitas hasta ganarse la confianza de la industria para emprender proyectos más grandes. Dennis Villeneuve no hizo Blade Runner hasta su octava película, y a Christopher Nolan le llegó su oportunidad con Batman en su cuarta producción.

Esto te lo puedes saltar a la torera si tienes muchísimo dinero, claro, como el que parece que tenía Jon Jiang, magnate inmobiliario chino que para su primerita película quería gastar la apabullante cantidad de 130 millones de dólares. Su objetivo era hacer una fantasía épica en un mundo acuático que narraba el enfrentamiento entre la civilización de las sirenas y los demonios. Cuando le contó su plan con emoción a Pitof (director francés de la fallida 'Catwoman'), a este no le convenció lo más mínimo.

Así que hizo lo que hace cualquier buen idealista, claro, que es no cambiar ni una sola coma del plan y tratar de engatusar a otro. Ese otro fue Jonathan Lawrence, y el pobre acabó enredado en el proyecto probablemente más tiempo del que habría querido. Vio algo de potencial en su mundo de fantasía, y según revelaba a Vice, pensó que podría hacer una película grande y divertida si conseguía que se tomase menos en serio a sí misma. Una impresión que le daba leyendo su enrevesado guion y la déspota actitud de un Jiang que se negaba en redondo ante cualquier intento de cambio de su visión original. En un momento concreto le reveló a Lawrence: "No necesito los métodos de Hollywood, pero quiero conquistar Hollywood".

Millones tirados a la basura

Cómo pensaba exactamente conseguir eso, Lawrence no tenía ni idea, igual que tampoco sabía por donde coger la machacona muletilla de que la película tenía que ser "Transformers mezclado con Shakespeare", no teniendo la película ni robots ni una trama particularmente shakespeariana. Pero la realidad es que nada de eso importaba demasiado. A lo largo de alrededor de un año, el director americano se lo pasó en China tratando de minimizar el desastre que se venía. No era solo una cuestión creativa, la producción era un caos absoluto, claramente fruto de una persona que nunca ha trabajado en el mundillo. Lawrence llegó a temer por el bienestar del equipo y el reparto (encabezado por Olga Kurylenko), al estar en lugares con un clima terrible y poca protección. El director tampoco se creyó el supuesto dineral que había detrás de la producción, y hablaba de pagos tardíos para todo el mundo.

En algún momento su paciencia se acabó. Lawrence tenía compromisos en Estados Unidos y Jiang no quería pagar lo que pedía para retenerlo. La ruptura entre ambos no mejoró una producción que siguió renqueante hasta el final. En 2012 fuimos testigos de un tráiler absolutamente terrible que parecía pertenecer a una de esas parodias de Asylum más que a un blockbuster de más de 100 millones, y que no tardó en ganarse el apelativo de la "Avatar china". Ninguno de los implicados llegó a tener clausura con esto. Aparentemente las primeras proyecciones fueron terribles y se decidió meter el proyecto en un cajón y no estrenarse.

Con el tiempo, Lawrence llegaría a admitir que sus malas opiniones sobre Jiang se habían suavizado en retrospectiva, y que hasta cierto punto admiraba su compromiso con una visión muy clara del proyecto. Quién sabe, igual si hubiese dejado pasar unos añitos el resultado habría estado a la altura de sus ambiciones, ya que en la última década los blockbusters chinos han pegado un buen subidón en calidad y valores de producción. Lo que sí está claro es que a estas alturas ya nos apetece mucho más ver un documental del making of de este desastre que la película en sí.

