David Fincher acaba de desvelar qué había realmente en la caja de 'Seven' por el 30 aniversario de su estreno: "Es totalmente ridículo"

Este año se celebra el 30 aniversario del estreno de 'Seven', uno de los mejores thrillers de la historia del cine. Repleta de escenas inolvidables, el momento que se quedó grabado en la memoria de todos los espectadores es su final con esa caja que dentro del universo de la película contiene la cabeza del personaje interpredo por Gwyneth Paltrow, ¿pero qué era realmente lo que había dentro durante el rodaje? David Fincher por fin lo ha desvelado.

"No necesitas ver lo que hay en la caja si tienes a Morgan Freeman"

El también director de títulos como 'El club de la lucha' o 'El asesino' ha charlado con Entertainment Weekly con motivo del lanzamiento de una nueva remasterización de 'Seven', y allí le han preguntado si dentro dela caja mientras grababan esa inolvidable secuencia había una cabeza prostética. Esta ha sido su respuesta:

No, es totalmente ridículo. Creo que teníamos una shot bag de unos 3 kilos o 3 kilos y medio. Habíamos hecho la investigación para averiguar si el índice de masa corporal de Gwyneth Paltrow era X, ¿qué parte de eso sería atribuible a su cabeza? Y así tuvimos una idea de lo que pesaría, y creo que había un peso en ella.

Y pusimos una peluca allí, de modo que cuando Morgan rasga la caja abierta si había algo de esta cinta que se utilizó para sellar la caja - creo que era una shot bag y una peluca, y creo que la peluca tenía un poco de sangre en ella, por lo que algunos de los cabellos se pegaban. Creo que Morgan abrió 16 ó 17 de esas cosas durante el rodaje. Pero como siempre digo, no necesitas ver lo que hay en la caja si tienes a Morgan Freeman.

La realidad siempre iba a decepcionarnos, ya que obviamente no iba a estar ahí una cabeza que fingiese ser la de Paltrow, especialmente si el plan siempre fue jamás mostrar su contenido. El toque de que haya una peluca y algo de sangre sí añade un poco de veracidad, sobre todo por la posibilidad de que algo de ese llegase a colarse en plano, pero al final la clave estaba en saber jugar con la percepción del espectador.

Recordemos que mantener esa escena fue un requisito indispensable por parte de Fincher para hacer la película, ya que el estudio le mandó el borrador equivocado, pues el proyecto había avanzado en otra dirección por petición del estudio. Sin embargo, Michael de Luca, director por aquel entonces de New Line, coincidía con él en que esa era la mejor versión, pero que solamente podrían hacerla realidad si aceptaba no cambiar nada en el guion, Así fue y el resultado fue una película extraordinaria.

Por cierto, el éxito de 'Seven' motivó a que se pusiera en marcha una secuela que finalmente nunca llegó a hacerse como tal -el propio Fincher dejó claro que "prefiero que me metan cigarrillos en los ojos" a ocuparse de ella-. Eso sí, no fue descartada totalmente, ya que acabó convirtiéndose en 'Premonición', un deficiente thriller encabezado por Colin Farrell y Anthony Hopkins.