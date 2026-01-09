Después de un parón interminable, Brian De Palma regresa a lo grande con una nueva película: 'Sweet Vengeance'

En los últimos años, el horizonte parecía cada vez menos claro para Brian De Palma. Entre rumores insistentes de que había abandonado el cine y el recuerdo amargo de 'Domino', muchos asumimos que el director de 'Carrie' le había cerrado la puerta al cine.

Y durante un tiempo, las señales no ayudaron, porque no hizo ninguna película en casi siete años y las declaraciones que dejaba mostraban cierta frustración y un cambio de era que no siempre es amable con nombres que nunca han buscado financiarse a lo grande ni adaptarse al gusto del algoritmo. Sin embargo, el cine a veces también da segundas oportunidades, y lo que parecía una retirada silenciosa empieza a leerse más bien como una pausa.

El regreso inesperado de De Palma

Brian de Palma volverá con 'Sweet Vengeance', una nueva película que tiene previsto iniciar su rodaje este verano en Portugal. El proyecto no es nuevo, porque De Palma lo adelantó por primera vez en 2018, describiéndolo como un filme "inspirado en dos historias reales de asesinatos" -según se recoge en The Film Stage- y con una metodología sacada del true crime.

El director explicó que llevaba décadas viendo cómo programas que narraban crímenes reales y que quería reproducir ese enfoque: "Me interesa cómo cuentan la historia del crimen, así que lo haré como lo hacen en la televisión, basándome en dos casos reales". En aquel momento incluso se habló de Wagner Moura (de 'Narcos') como protagonista, aunque a día de hoy no está confirmado si sigue vinculado después de tantos años de desarrollo.

Otros detalles apuntan hacia ese De Palma que tantos fans reconocemos y según The Film Stage, la película incluirá dos piezas clave del cineasta, que en la jerga del propio director probablemente sean asesinatos estilizados, secuencias tensas en escaleras o ascensores y ese tipo de coreografías visuales que definen su cine.

Y aquí el contexto importa, sobre todo después de 'Domino', que se estrenó en 2019, fue vapuleada por la crítica y el público, y también fue una pesadilla para su propio creador. "Domino no es mi proyecto, yo no escribí el guion", explicó De Palma en The Playlist, aclarando que había intentado usarla como un ejercicio de narrativa visual. Lo peor vino después: "Tuve muchos problemas para financiarla. Nunca había vivido un set de rodaje tan horrible. Gran parte de nuestro equipo ni siquiera ha recibido el pago de los productores daneses".

Pero De Palma no es un director cualquiera: es el responsable de 'Carrie', 'Scarface', 'Los intocables', 'Blow Out', 'Misión Imposible' y otras piezas que definieron décadas de cine estadounidense. Por eso la noticia de 'Sweet Vengeance' genera ilusión, porque más allá de los resultados recientes, un cineasta con semejante trayectoria merece despedirse en condiciones. Aunque esperemos que esta no sea su última película.

